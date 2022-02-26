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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة لـ صفية العمري خلال تكريمها بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية.. تفاصيل

صفية العمري
صفية العمري

كشف المخرج د. أشرف أبو النجا رئيس ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية عن أنه يجهز هو والنجم محمود قابيل مفاجأة سارة النجمة صفية العمري  بالاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها 3 مارس المقبل  لتكريمها والتي تحمل عنوان "صفيه.. جفنها علم الغزل" وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز مسرح الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية. 

ورفض أبو النجا الكشف عن تفاصيل المفاجأة وقال في بيان صحفي له اليوم إن الحفل يتضمن أكثر من مفاجأة  تم إعدادها خصيصا من أجل صفية العمري مشيراً إلى أن  الاحتفالية تتناول الحديث عن المشوار الفني للعمري وأهم أعمالها والمحطات الفنية في حياتها

وأضاف  أبو النجا، إن الاحتفالية تقدمها الإعلامية إتجى على وتغطية تليفزيونية للإعلامية   بوسى شلبى وتبدأ باستعراض فنى لنجمة فرقة رضا الفنانة الاستعراضية أميرة الشافعي ويلى ذلك عرض فيلم تسجيلي عن الفنانة القديرة صفية العمرى وأبرز محطاتها الفنية.
وأوضح  أبو النجا أن الحفل يتضمن أيضا  فقرات غنائية لمطربة الأوبرا داليا عبد الوهاب ومطرب آربز جوت تالنت أحمد ياسر بحضور نخبة كبيرة من الفنانات والفنانين من بينهم المخرج محمد عبد العزيز والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج د . محمد العدل والفنان خالد النبوى والفنانة لبلبة والفنانة صابرين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة بشرى والفنانة هنا شيحة والفنانة ريم البارودي وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع. 

 

تكريم صفية العمري

يكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج  الدكتور أشرف أبو النجا وبرعاية صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة النجمة صفية العمرى فى احتفالية كبرى مليئة بالحب تحمل عنوان "صفية جفنها علم الغزل" وذلك يوم الخميس ٣ مارس ٢٠٢٢   فى تمام الساعة السادسة مساء بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

 

مسيرة صفية العمري

ولدت الفنانة صفية العمري في 20 أكتوبر، بمدينة المحلة الكبرى عام 1949 لأسرة مكونة من 6 أخوات شقيقات، وتخرجت في كلية التجارة، شاركت فى عدد من الأعمال المهمة، ولكنها لا تنسى ما حدث معها فى فيلم البيه البواب.

 

مشوار صفية العمري

 

تقدمت الفنانة صفية العمري لاختبار اختيار المذيعات وعندما نشرت صورتها في مجلة (آخر ساعة) شاهدها المنتج رمسيس نجيب، وقابلت المخرج حسين كمال الذي كان يبحث بدوره عن بطلة شابة؛ للمشاركة في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم"، فقد تخوفت من الشخصية التي جسدتها وهي شخصية الزوجة الخائنة إلا أنها نالت شهرة وانتشارا واسعا.

تعددت بعدها الأدوار وبدأ يختلف أداؤها حتى وصل إلى أعلى درجات النضج عندما قامت بتجسيد شخصية "نازك السلحدار" في الجزء الأول والثاني من المسلسل الأشهر "ليالي الحلمية"، فقد حققت به قبولا كبيرا لدى المشاهدات لدرجة كثيرات منهن كن يقمن بتقليد أزيائها وربطات الشعر التي ابتكرتها من خلال إطلالتها المبهرة في مشاهد المسلسل.

صفية العمرى تكريم صفية العمري الفنانة صفية العمرى مسيرة صفية العمري مشوار صفية العمري

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