بعد توجيه علاج سمير صبري.. أحمد موسى: كل التحية والتقدير للرئيس السيسي|فيديو

وجّه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تكفل الدولة بتكاليف علاج الفنان سمير صبري.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي“ المذاع على قناة “صدى البلد“: ”يتم تقديم كل التسهيلات لعلاج الفنان سمير صبري وهذا الرجل خدم مصر وقدّم أدواراً مهمة على مر السنوات الماضية”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مؤسسة الرئاسة تواصلت بالفنان سمير صبري وأبلغته بقرار الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة وتمنياته له بالشفاء العاجل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الفنان سمير صبري له مكانة في قلوبنا جميعا ولما قدمه على مدار تاريخه، وكل التمنيات له بالشفاء العاجل".