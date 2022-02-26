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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محاط بحب الجميع.. أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية لـ سمير صبري

الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور عن آخر التطورات الصحية لـ الفنان "سمير صبري"، قائلاً: "وضعه الصحي جيد جداً وبخير .. وهو محاط بحُب كل الزملاء، والوسط الفني بيزوره كل دقيقة لأنه محبوب وموسوعة كبيرة جداً".

وأضاف أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي أمر بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، معقباً: "بنشكر الرئيس على هذه اللافتة الكريمة، التي تعبر عن تقديره للفن وللفنانيين المصريين".

وتابع نقيب المهن التمثيلية أنه تم بالفعل التواصل مع المؤسسة الرئاسية، وإخطار المستشفى التي يوجد بها الفنان سمير صبري، بتحمل الدولة كافة تكلفة العلاج، مشيراً إلى أن "صبري" سيخضع للعملية خلال أيام.

وعقب أشرف زكي قائلاً: "كلنا شايفين دعم المؤسسة الرئاسية لفنانيين مصر، ومبدعيها ومثقفيها والقوة الناعمة .. ولكن هناك محاولات لتشويه الفنان المصري".

ونوه نقيب المهن التمثيلية، بأنه تواصل مع الدكتور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، للاتفاق على عقد مؤتمر لعمل بروتوكول أو كود؛ لوثيقة ميثاق الشرف للإعلام الفني تحديدا، معقباً: "لأننا منقدرش نستغنى عن الإعلام .. لأننا كلنا كتلة واحدة".

اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية سمير صبري الرئيس السيسي المؤسسة الرئاسية الدكتور كرم جبر

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