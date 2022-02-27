حصيلة القتلى في أوكرانيا حتى الآن بسبب العملية الروسية

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية ارتفاع عدد ضحايا الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا في البلاد، حتى اليوم الرابع للغزو الروسي.

بحسب وكالة أنباء (أوكرينفورم) في البلاد، قال فيكتور لياشكو، وزير الصحة الأوكراني، إن 198 مدنياً قتلوا في الحرب على أوكرانيا.

وقال الوزير إن من بين القتلى ثلاثة أطفال، مضيفا أن 1115 أصيبوا بينهم 33 طفلا.

وقال: "بحسب معطيات عملياتية، لدينا 198 قتيلاً، بينهم 3 أطفال ، 1115 مصابا، 33 منهم أطفال".

واشتعل التوتر الدبلوماسي في البداية بين البلدين عندما أعلن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، عن بداية عملية عسكرية خاصة في دونباس يوم الخميس.

وأطلقت روسيا موجة من الهجمات على أوكرانيا تستهدف المطارات ومرافق الوقود فيما بدا أن المرحلة التالية من الغزو الذي تباطأ بمقاومة شرسة.

أفادت وسال الإعلام الأوكرانية، بإطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

ودخلت القوات الروسية في ثاني أكبر المدن في أوكرانيا خاركيف وسط مكافحة وقتال عنيف، اليوم الأحد، حسبما ذكر رئيس الإدارة الإقليمية في اليوم الرابع من غزو موسكو للبلاد.

وقال أوليج سينجوبوف في منشور فيسبوك "اقتحمت القوات الروسية مدينة خاركيف"، مضيفا أن"القوات المسلحة الأوكرانية تقضي على العدو"

وأمرت موسكو قواتها بالتقدم في أوكرانيا "من جميع الاتجاهات" بينما فرض الغرب في وقت متأخر من أمس السبت العقوبات التي سعت إلى شل القطاع المصرفي الروسي.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن الليلة الماضية كانت الأصعب والأكثر وحشية منذ دء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية في البلاد.

واتهم الرئيس الأوكراني القوات الروسية بقصف مناطق مدنية لا توجد فيها بنية تحتية عسكرية، مشيرا إلى أنها تهاجم كل شيء حتى سيارات الإسعاف.

وتابع الرئيس الأوكراني بالقول إن "إجراء مفاوضات في مينسك كان ممكنا في حال لم تهاجمنا روسيا من بيلاروسيا".

وأكد أن بلاده منفتحة على إجراء مباحثات مع الجانب الروسي في أماكن أخرى غير تلك التي تعادي أوكرانيا.

وقبل قليلـ أعرب الكرملين عن استعداده لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا في مدينة جوميل ببيلاروسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر الرئيس الأوكراني فتح باب التطوع للأجانب للقتال بجانب قوات الجيش الأوكراني.

وجاء ذلك عقب الاجتياح الروسي لمدينة خاركيف واقتراب سقوط العاصمة الأوكرانية كييف.

