روسيا تنشر صورا لـ محطة تشرنوبيل بعد السيطرة عليها .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل روسيا تنشر صورا لمحطة تشرنوبيل بعد السيطرة عليها .

ونشرت روسيا أمس السبت صورًا التقطت في المنطقة المحظورة في تشرنوبيل والتي أثار استيلاء الجيش الروسي عليها في اليوم الأول لغزو أوكرانيا، القلق.

بعد قتال ضد القوات الأوكرانية، سيطرت القوات الروسية الخميس الماضى على المحطة التي شهدت حادثا نوويا خطيرا في عام 1986 وما زال موقعها شديد التلوث.

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية السبت جنودًا يقومون بدورية قرب المحطة على مقربة من دبابة متوقفة.

وقال جندي ملثم إن مستويات الإشعاع "تحت السيطرة" مؤكدا أن "حماية المنطقة تتم (بالاشتراك) مع الحرس الوطني الأوكراني والموظفين المدنيين الذين يعملون هنا".وقالت الحكومة الأوكرانية في وقت سابق إنه تم إجلاء العاملين بالمحطة.

أعلنت السلطات الأوكرانية أول أمس الجمعة تسجيل ارتفاع المستوى الإشعاعي في تشرنوبيل لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبرت أن ما تم قياسه "لا يشكل خطرًا على السكان".