صدمات شهر فبراير.. أحزان عمر خيرت تتوالى بوفاة شقيقه وطليقته

يبدو أن شهر فبراير الذى مر به الموسيقار عمر خيرت هو الأصعب حيث تلقى فيه خبرين كلاهما مُر بالنسبة له حيث شهد فى بدايته وفاة شقيقه وفى نهايته وفاة زوجته السابقة جالا فهمى.

رحيل شقيق عمر خيرت

كانت البداية مع وفاة شقيقه فى يوم 7 فبراير الحالى ونعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت ووالد مغنية الاوبرا امينة خيرت، المهندس ابو بكر خيرت على خيرت الذى وافته المنية صباح الاثنين 7 فبراير عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقررت ادارة الاوبرا تأجيل حفلى الموسيقار عمر خيرت اللذين كانا من المقرر اقامتهما يومى الخميس والجمعة 10، 11 فبراير الى موعد يتم تحديده لاحقا.

أحزان عمر خيرت على جالا فهمى

ولم يكد عمر خيرت يخرج من احزانه حتى تلقى صدمة أخرى فى نهاية شهر فبراير وهى رحيل زوجته السابقة جالا فهمى.

وشارك الموسيقار عمر خيرت في جنازة زوجته السابقة الفنانة جالا فهمي التي رحلت عن عالمنا أمس السبت .

كما حضرت كل من إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنانة دنيا سمير غانم و الفنانة ميرفت أمين للمشاركة في تشييع الجثمان.

وفاء سالم تثير الجدل حول سبب وفاة جالا فهمي

وأثارت الفنانة وفاء سالم الجدل حول وفاة الفنانة الراحلة جالا فهمي ؛ التي رحلت عن عالمنا أمس السبت .

وكتبت وفاء سالم عبر حسابها الشخصي فيس بوك:" القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت".

أضافت :" حيروحوا من ربنا فين.. إنه العدل.. إنها الآن في سلام.. هل هم في سلام ؟.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله".

وتساءل العديد من رواد السوشيال ميديا عن سبب وفاة الفنانة الراحلة جالا فهمي في مستشفى السلام .

وعلم صدى البلد ان وفاة الفنانة جالا فهمي جاءت نتيجة إصابتها باضطراب في الوعي و ضيق في التنفس وهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.