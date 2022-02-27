ما هي مدة استمرار المناعة من الجرعات المعززة المنشطة؟

قال خبراء وفقا لدراسة جديدة، إنه يمكن لأي شخص فوق سن 18 عامًا الحصول على جرعة معززة، ويتم حاليًا إعطاء جرعة معززة أو احترازية للعاملين في الخطوط الأمامية الذين تم تطعيمهم بالكامل وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ووفقا لموقع timesofindia يمكن لهؤلاء الأشخاص الحصول على جرعة معززة بعد 39 أسبوعًا من الجرعة الثانية، يمكن للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر والذين يعانون من أمراض مصاحبة ، أن يأخذوا أيضًا جرعة احترازية ، ولكن فقط بعد استشارة طبية.

مدى فعالية الجرعة المعززة

تساعد الجرعة المعززة جهاز المناعة على الاحتفاظ بذاكرة الممرض وتبقيه جاهزًا لأي نوع من أنواع الهجمات المماثلة في المستقبل، وتعد الجرعة المنشطة ضرورية عندما تبدأ فعالية جرعة اللقاح الأصلية في الانخفاض.

مدة الجرعات المعززة

يقول الخبراء إن تأثير الجرعة المنشطة ينخفض ​​بعد 10 أسابيع ، لكن الحماية من الأمراض الشديدة تظل أعلى.

واختفت الحماية من اللقاح ضد الأمراض الخفيفة إلى حد كبير بحلول 20 أسبوعًا بعد التطعيم بجرعتين أساسيتين من التطعيم، بعد جرعة معززة ، تزداد الحماية مبدئيًا إلى حوالي 65 إلى 70٪ ولكنها تنخفض إلى 45 إلى 50 ٪، والحماية من المرض الشديد أعلى بكثير - بعد جرعة معززة من اللقاح تقدر فعالية اللقاح ضد الاستشفاء بنسبة 92٪ وتبقى مرتفعة عند 83٪ + 10 أسابيع بعد الجرعة المنشطة.