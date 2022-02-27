عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي مدة استمرار المناعة من الجرعات المعززة المنشطة؟

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال خبراء وفقا لدراسة جديدة، إنه يمكن لأي شخص فوق سن 18 عامًا الحصول على جرعة معززة، ويتم حاليًا إعطاء جرعة معززة أو احترازية للعاملين في الخطوط الأمامية الذين تم تطعيمهم بالكامل وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ووفقا لموقع timesofindia يمكن لهؤلاء الأشخاص الحصول على جرعة معززة بعد 39 أسبوعًا من الجرعة الثانية، يمكن للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر والذين يعانون من أمراض مصاحبة ، أن يأخذوا أيضًا جرعة احترازية ، ولكن فقط بعد استشارة طبية.

أستاذ باطنة: أعراض البرد تمنع الحصول على لقاح كورونا معها.. فيديو

مستشار الرئيس: لا موانع لـ تلقى الأطفال لقاح كورونا

مدى فعالية الجرعة المعززة 

تساعد الجرعة المعززة جهاز المناعة على الاحتفاظ بذاكرة الممرض وتبقيه جاهزًا لأي نوع من أنواع الهجمات المماثلة في المستقبل، وتعد الجرعة المنشطة ضرورية عندما تبدأ فعالية جرعة اللقاح الأصلية في الانخفاض.

مدة الجرعات المعززة

يقول الخبراء إن تأثير الجرعة المنشطة ينخفض ​​بعد 10 أسابيع ، لكن الحماية من الأمراض الشديدة تظل أعلى.

واختفت الحماية من اللقاح ضد الأمراض الخفيفة إلى حد كبير بحلول 20 أسبوعًا بعد التطعيم بجرعتين أساسيتين من التطعيم، بعد جرعة معززة ، تزداد الحماية مبدئيًا إلى حوالي 65 إلى 70٪ ولكنها تنخفض إلى 45 إلى 50 ٪، والحماية من المرض الشديد أعلى بكثير - بعد جرعة معززة من اللقاح تقدر فعالية اللقاح ضد الاستشفاء بنسبة 92٪ وتبقى مرتفعة عند 83٪ + 10 أسابيع بعد الجرعة المنشطة.

الجرعة المعززة مدة الجرعات المعززة فعالية الجرعة المعززة الجرعة المنشطة لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

الصحة: ندب خالد مجاهد إلى قطاع تنظيم الأسرة لمدة عام

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

موضوعات متعلقة

استشاري تغذية ينصح المتعافين من كورونا بتناول المكملات الغذائية وفيتامينات المناعة

تحذيرات من فيروس خطير ينتشر بسرعة تفوق كورونا

ترشيحاتنا

بعد اختراق موقع الكرملين.. هاكرز يهدد السلطات الروسية بنشر معلومات حساسة

أدهم النابلسي يحذف باقي أغانيه من يوتيوب..وجدل حول تسجيله القرآن الكريم بصوته

تحرير 617 مخالفة.. التموين: 3645 محلا مشاركًا فى الأوكازيون الشتوى

أول تعليق من رمضان صبحي بعد فوز بيراميدز علي الصفاقسي في الكونفدرالية

بينهم مصريون.. دخول أوكرانيين إلى بولندا خوفا من الحرب.. بث مباشر

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

اﻟﻤﺰﻳﺪ