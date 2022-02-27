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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تساعد على الخصوبة لتعزيز فرص الإنجاب

صدى البلد

أطعمة عديدة تساعد على الخصوبة وتعزيز فرص الإنجاب وتنظيم الهرمونات، وخفض مستويات التوتر، كل هذه العناصر مهمة لإعداد الجسم لـلحمل.. إليك أبرزها وفقا لموقع "stylecraze"

1.الأفوكادو


 الأفوكادو من الفواكه التي تعزز الخصوبة فهو مصدر رائع لفيتامين (هـ)، الذي أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يكون مفيدًا في تحسين بطانة الرحم.
الأفوكادو هو واحد من أفضل الأغذية للحصول على الدهون الصحية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين K، مما يساعد جسمك على امتصاص الفيتامينات الأخرى بشكل صحيح.

 

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2.الخضروات الورقية الداكنة


يجب أن نتناول جميعًا الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن يوميًا، لكنها مهمة بشكل خاص عندما تحاولين الحمل. تحتوي الخضراوات مثل السبانخ والسلق على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد أيضًا في الحماية من العيوب الخلقية.

3.البنجر
 

من المعروف أن البنجر يحسن تدفق الدم إلى الرحم للمساعدة في زرع الأجنة. إن اتباع نظام غذائي غني بالبنجر أثناء ولادة أطفال الأنابيب مفيد بشكل خاص. لهذا السبب يجب بالتأكيد إضافتهم إلى قائمة أطعمة الخصوبة الخاصة بك.

4.التوت


عندما يتعلق الأمر بأطعمة الخصوبة، فإن التوت من أوائل الأطعمة لتعزيز الخصوبة لديك فهو  فاكهة غنية بمضادات الأكسدة مثل حمض الفوليك والزنك. 

تعمل مضادات الأكسدة على تعطيل الجذور الحرة في جسمك، والتي يمكن أن تلحق الضرر بكل من الحيوانات المنوية وخلايا البويضات.

أطعمة الخصوبة مستويات التوتر الافوكادو الخضروات الورقية الداكنة

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