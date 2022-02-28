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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة ..بدون كريمات باهظة الثمن.. أسرع 3 مشروبات لمحاربة شيخوخة البشرة ومش مجرد توابل.. تعرف على فوائد أوراق الغار

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

بدون كريمات باهظة الثمن.. أسرع 3 مشروبات لمحاربة شيخوخة البشرة

يمكن أن يكون العصير طريقة لذيذة للاستفادة ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك والتي قد لا تحصل عليها بشكل يومي. يمكن لأنواع معينة من العصير أن تبطئ عملية الشيخوخة وتساعد جسمك في مواجهة التغيرات المرتبطة بالعمر.

إليك 3 أنواع من العصائر تحارب شيخوخة البشرة وتحافظ على صحة العين والدماغ وفقا لموقع "هيلث".

 

أوراق الغار هو نوع من التوابل يستخدم عادة لتذوق الحساء وأطباق اللحوم نظرًا لنكهته العشبية الخفيفة. 

تزيد أوراق الغار من كمية الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في الطبق، وإليكم فوائد أوراق الغار.

تعتبر أوراق الغار مصدرًا جيدًا لفيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين سي، ومن المعروف أن هذه الفيتامينات تدعم نظام المناعة الصحي .

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بدون أدوية.. مشروبات طبيعية لضبط ضغط الدم

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب ضغط الدم، وفي بعض الحالات تنشأ أعراض أخرى من الضغط المرتفع،  فقد تتأثر المعدة مما يؤدي إلى الإحساس المستمر بالغثيان والقيء والشعور الدائم بالخمول والتعب الشديد. قد تتأثر الرؤية أيضًا فيحدث زغللة وعدم وضوح الاشياء .

أطعمة تساعد على الخصوبة لتعزيز فرص الإنجاب

أطعمة عديدة تساعد على الخصوبة وتعزيز فرص الإنجاب وتنظيم الهرمونات، وخفض مستويات التوتر، كل هذه العناصر مهمة لإعداد الجسم لـلحمل.. إليك أبرزها وفقا لموقع "stylecraze"

 الأفوكادو من الفواكه التي تعزز الخصوبة فهو مصدر رائع لفيتامين (هـ)، الذي أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يكون مفيدًا في تحسين بطانة الرحم.
الأفوكادو هو واحد من أفضل الأغذية للحصول على الدهون الصحية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين K، مما يساعد جسمك على امتصاص الفيتامينات الأخرى بشكل صحيح.

5 أطعمة لصحة عظامك تحميك من الكسور

 يمكن أن تؤثر الشيخوخة على قوة العظام، وقد يؤدي النظام الغذائي غير الصحي والوراثة إلى تفاقم الحالة، وتسبب هشاشة العظام، ويعد تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، أحد أفضل الطرق وأكثرها فعالية لتعزيز صحة العظام.

وفيما يلي أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقوية عظامك:

موقع صدى البلد أخبارا هامة الساعات الماضية الصحة والمرأة مجالي الصحة والمرأة

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