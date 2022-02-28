بازوكا: الإسماعيلي يفتقد للغة الانتماء.. والمنافسة للنجاه من الهبوط جديدة على النادي

قال سيد عبد الرازق بازوكا، نجم الإسماعيلي السابق، إن النادي حاليًا يفتقد للولاء والانتماء، على عكس السنوات الماضية، موضحًا أن الغيرة على قميص الفريق أصبحت غائبة، وهو ما تسبب في نتائجه السلبية وتواجده بمركز لا يليق به.

وأضاف بازوكا، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الأموال أصبحت هي الرغبة الأساسية لدى اللاعبين، بينما غابت لغة الانتماء عن صفوف الفريق، مضيفًا «لاعبو الإسماعيلي زمان كانوا غلابة وماتوا غلابة وماحدش فيهم بخل على النادي».

وواصل تصريحاته، أن الموهبة في مصر تنقرض باستمرار مع توافد الأجيال، بينما الإسماعيلي يُعاني في نتائجه منذ 6 سنوات، إلا أن المنافسة للنجاة من الهبوط هذا الموسم أمر جديد على النادي، لا سيما وأن أسوء حالات الإسماعيلي في الفترات الماضية، هو تواجده بمركز في منتصف الجدول.

واختتم تصريحاته، أن كل الذين عملوا في الإسماعيلي استفادوا منه ماديًا، بالتحديد السماسرة الذين تعاقدوا مع لاعبين لا يرتقوا للعب بقميص الفريق الأصفر، مشددًا أن سياسة التعاقدات أثرت بالسلب على النادي.