عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكات المشويات.. طريقة عمل الطرب زي المحلات

صدى البلد

تعد المشاوي من الاكلات المحببة لدي الكثير، ولكنها لها بعض الطرق المختلفة، ويعتبر الطرب من المشويات التي تحتاج الي بعض الخطوات لتقدمها مثل المطاعم واليكم الطريقة ..

طريقة عمل الطرب :

المقادير :
1 كيلو لحم مفروم
2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم
1 م ك ملح
1م ك فلفل أسود مطحون
1 م ص حبهان مطحون
1 م ص سماق
رشة جوزة الطيب مطحون
منديل خروف
بقدونس مفروم للتزيين

للشوي :
أسياخ خشبية
فحم

خطوات التحضير :
في بولة متوسطة نضع البصل المفروم، ونرش عليه قليل من الملح.
نصفي البصل المفروم من الماء جيداً حتى يصبح مثل التفل ونضع ماء البصل في وعاء جانباً.
في بولة غويطة نضع اللحم المفروم ونضيف إليه البصل ونتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والسماق والحبهان ونخلطهم جيداً.
نقطع منديل الخروف مربعات متساوية.
نشكل اللحم المفروم أصابع متساوية مع تبليل اليد بماء البصل قبل وأثناء التشكيل.
نضع الكفتة في المنديل ونلفها على هيئة رول أو مثل المحشي.

سهلة وسريعة... طريقة عمل كفتة الدجاج بالجبن وبدون

أكلات تركية.. طريقة عمل كفتة البرغل

يمكن التسوية بطريقتين :

الأولى :هي نغز الأسياخ الخشبية في الطرب، ووضعه على الفحم أو على الشواية الكهربائية.
نقلب الطرب على جانبيه لمدة 10 - 15 دقيقة وحتى يحمر وينضج.

الطريقة الثانية للتسوية :
نضع الطرب في صينية ونغطيها بإحكام.
نرفع الطرب على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة وحتى ينضج.

نرص الطرب في الطبق، ونزيه بالبقدونس.
نقدم الطرب ساخن مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة.
 

طريقة عمل الطرب الطرب المشويات طريقة عمل طرب مشوي طريقة عمل الطرب مشوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

«صيف وشتاء في أسبوع واحد».. الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من هذا الأمر

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

لماذا أعلن الزمالك التحقيق مع كارتيرون ورفض إقالته مباشرة

ترشيحاتنا

دون التقدم لطلب.. الاتحاد الأوروبي يوافق على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لثلاث سنوات

الصحة العالمية تدعو لإنشاء ممر آمن للإمدادات الطبية لأوكرانيا

سعر الذهب اليوم الاثنين 28-2-2022..تفاصيل مهمة

البيت الأبيض: جو بايدن سيبحث مع الحلفاء و الشركاء تنسيق الرد على الهجوم الروسي

للموظف..هذه الحالات تعرضك للجزاءات التأديبية طبقا لقانون الخدمة المدنية

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 28-2-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ