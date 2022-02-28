تكات المشويات.. طريقة عمل الطرب زي المحلات

تعد المشاوي من الاكلات المحببة لدي الكثير، ولكنها لها بعض الطرق المختلفة، ويعتبر الطرب من المشويات التي تحتاج الي بعض الخطوات لتقدمها مثل المطاعم واليكم الطريقة ..

طريقة عمل الطرب :

المقادير :

1 كيلو لحم مفروم

2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم

1 م ك ملح

1م ك فلفل أسود مطحون

1 م ص حبهان مطحون

1 م ص سماق

رشة جوزة الطيب مطحون

منديل خروف

بقدونس مفروم للتزيين

للشوي :

أسياخ خشبية

فحم

خطوات التحضير :

في بولة متوسطة نضع البصل المفروم، ونرش عليه قليل من الملح.

نصفي البصل المفروم من الماء جيداً حتى يصبح مثل التفل ونضع ماء البصل في وعاء جانباً.

في بولة غويطة نضع اللحم المفروم ونضيف إليه البصل ونتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والسماق والحبهان ونخلطهم جيداً.

نقطع منديل الخروف مربعات متساوية.

نشكل اللحم المفروم أصابع متساوية مع تبليل اليد بماء البصل قبل وأثناء التشكيل.

نضع الكفتة في المنديل ونلفها على هيئة رول أو مثل المحشي.

يمكن التسوية بطريقتين :

الأولى :هي نغز الأسياخ الخشبية في الطرب، ووضعه على الفحم أو على الشواية الكهربائية.

نقلب الطرب على جانبيه لمدة 10 - 15 دقيقة وحتى يحمر وينضج.

الطريقة الثانية للتسوية :

نضع الطرب في صينية ونغطيها بإحكام.

نرفع الطرب على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة وحتى ينضج.

نرص الطرب في الطبق، ونزيه بالبقدونس.

نقدم الطرب ساخن مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة.

