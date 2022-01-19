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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات تركية.. طريقة عمل كفتة البرغل

طريقة عمل كفتة البرغل
طريقة عمل كفتة البرغل التركية

تعتبر طريقة عمل كفتة البرغل من أكثر الوصفات التي يشتهر بها المطبخ التركي، وهي وصفة تحتاج إلى كمية بسيطة من المكونات المتنوعة، وفي ذات الوقت هي ذات فائدة غذائية كبيرة، ومن الوجبات المحببة للكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كفتة البرغل أحد الأكلات التركية، والتي تتميز بطعم طيب ومذاق جيد، ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لاكثر من خمس أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل كفتة البرغل التركية


 

طريقة عمل كفتة البرغل التركية

 

مقادير طريقة عمل كفتة البرغل التركية :
½ 1 كوب برغل
2 طماطم
½ كوب بقدونس
1 بصل
3 ثوم
3 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 ملعقة كبيرة دبس رمان
رشة ملح
رشة كمون
1 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة
1 ملعقة كبيرة سماق
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كركم
رشة زعفران


طريقة عمل كفتة البرغل التركية :
-يغسل البرغل في الماء وصفيه.
- في محضرة الطعام توضع كل المكونات حتى يصبح لديكِ عجينة.
- يتم تشكيل العجينة في كرات، وتترك حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.
- توضع كفتة البرغل التركية في الصينية، وندخلها الفرن حتى تنضج.

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