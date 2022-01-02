بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع

كفتة ضاني بالنعناع من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك و ضيوفك بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع .

مقادير كفتة ضاني بالنعناع



لسلطة الحمص

4 حبة بنجر صغير ومسلوق

ملح

فلفل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة كمون

للكفتة

600 جرام لحم ضاني مفروم

بصل مفروم

3 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجروش

1 ملعقة صغيرة بذور كمون محمص

ملح

نصف كوب نعناع مفروم

ربع كوب بقدونس مفروم



طريقة تحضير كفتة ضاني بالنعناع



- في طاسة على النار يشوح البصل والثوم ويضاف الكمون والفلفل الأحمر المجروش .

- في بولة يضاف اللحم المفروم وخليط البصل والثوم والتوابل مع البقدونس والنعناع وتخلط وتشكل على شكل كور صغيرة وتترك في الثلاجة حتى تتماسك .

- تشوى كرات اللحم على الجريل حتى تطهى.

- في كبة يضاف الحمص المسلوق والبنجر وزيت الزيتون والثوم والكمون والملح والفلفل ويضرب الخليط جيدا حتى ينعم .

- في طبق التقديم يضاف خليط الحمص والكفتة الضاني وتقدم .