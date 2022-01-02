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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع

طريقة عمل كفتة ضاني
طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع

كفتة ضاني بالنعناع من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك و ضيوفك بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج  نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  كفتة ضاني بالنعناع .

 

مقادير كفتة ضاني بالنعناع


لسلطة الحمص

4 حبة بنجر  صغير ومسلوق

ملح

 فلفل 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

2 فص ثوم

 1 ملعقة صغيرة كمون

 

 للكفتة

600 جرام لحم ضاني مفروم

 بصل مفروم 

3 فص ثوم مفروم

 1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر  مجروش

1 ملعقة صغيرة بذور كمون  محمص

ملح

 نصف كوب نعناع مفروم

 ربع كوب بقدونس مفروم 

 


طريقة تحضير كفتة ضاني بالنعناع


- في طاسة على النار يشوح البصل والثوم ويضاف الكمون والفلفل الأحمر المجروش .

- في بولة يضاف اللحم المفروم وخليط البصل والثوم والتوابل مع البقدونس والنعناع وتخلط وتشكل على شكل كور صغيرة وتترك في الثلاجة حتى تتماسك .

- تشوى كرات اللحم على الجريل حتى تطهى.

- في كبة يضاف الحمص المسلوق والبنجر وزيت الزيتون والثوم والكمون والملح والفلفل ويضرب الخليط جيدا حتى ينعم .

- في طبق التقديم يضاف خليط الحمص والكفتة الضاني وتقدم .

 

كفتة ضاني بالنعناع طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع طريقة تحضير كفتة ضاني بالنعناع الشيف عمر إسماعيل برنامج نأنأة

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