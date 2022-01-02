بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع

كفتة ضاني بالنعناع من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك و ضيوفك بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع .
مقادير كفتة ضاني بالنعناع
لسلطة الحمص
4 حبة بنجر صغير ومسلوق
ملح
فلفل
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم
1 ملعقة صغيرة كمون
للكفتة
600 جرام لحم ضاني مفروم
بصل مفروم
3 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجروش
1 ملعقة صغيرة بذور كمون محمص
ملح
نصف كوب نعناع مفروم
ربع كوب بقدونس مفروم
طريقة تحضير كفتة ضاني بالنعناع
- في طاسة على النار يشوح البصل والثوم ويضاف الكمون والفلفل الأحمر المجروش .
- في بولة يضاف اللحم المفروم وخليط البصل والثوم والتوابل مع البقدونس والنعناع وتخلط وتشكل على شكل كور صغيرة وتترك في الثلاجة حتى تتماسك .
- تشوى كرات اللحم على الجريل حتى تطهى.
- في كبة يضاف الحمص المسلوق والبنجر وزيت الزيتون والثوم والكمون والملح والفلفل ويضرب الخليط جيدا حتى ينعم .
- في طبق التقديم يضاف خليط الحمص والكفتة الضاني وتقدم .