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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. اليوم العالمي للأمراض النادرة وطريقة عمل عجة الكوسة وفوائد البازلاء

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي..

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البازلاء الخضراء 

 

تنتمي البازلاء الخضراء إلى عائلة البقوليات إلى جانب فول الصويا والحمص وأنواع أخرى من الفاصوليا.

البازلاء منخفضة السعرات الحرارية (59 كيلو كالوري في نصف كوب) ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A و K والمعادن والمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة والبروتين، حيث إن البازلاء لها تأثير كبير على صحة الجسم مثل: 

البصر

تساعد الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين في البازلاء الخضراء في البصر الجيد وتساعد على حمايتهم من الأمراض المزمنة مثل الساد. إنها تحمي العينين من الضوء الأزرق الضار المنبعث من شاشات الكمبيوتر والتلفزيون والهاتف المحمول المعروف عنها أنها تساهم في التنكس البقعي.

الهضم 

تساعد الألياف الموجودة في البازلاء الطعام على التحرك عبر القناة الهضمية لتحسين الهضم بينما يساعد الكومستيرول المعبأ فيها على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة .

 

في اليوم العالمي للأمراض النادرة.. كل ما تريد معرفته عن الضمور العضلي الدوشيني 

 

يحتفي العالم اليوم في الـ 28 من فبراير، باليوم العالمي للأمراض النادرة، ويعد مرض الضمور العضلي الدوشيني هو مرض حاد ومتطور يؤدي إلى هزال العضلات ويؤدي إلى صعوبات في الحركة وفي النهاية الحاجة إلى الوفاة المبكرة. 

وينتج هذا المرض عن طفرات في ضمور العضلات - دوشن(ترميز الديستروفين) الذي يلغي إنتاج الديستروفين في العضلات 

 

مليانة فوائد .. طريقة تحضير عجة الكوسة

عجة الكوسة من الأكلات الشهية والمميزة، فتحتوي عجة الكوسة على العديد من الفوائد الصحية التي يجب أن يحصل عليها الأطفال والكبار.

 

وإليك طريقة تحضير عجة الكوسة بالخطوات.

مقادير عجة الكوسة

كوسة مبشورة 

بيض 

طماطم مفرومة 

مرقة دجاج 

فلفل اخضر رومي مفروم 

شطة ناعمة 

بصل 

فلفل حار 

شبت 

بقدونس مفروم 

كزبرة خضراء مفروم 

زيت 

المرأة والصحة الخضراء اليوم العالمي للأمراض النادرة طريقة تحضير عجة الكوسة عجة الكوسة

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