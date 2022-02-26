لمرضى السكري.. 5 أطعمة ابتعد عن تناولها

غالبًا ما يمكن تجنب مرض السكري من النوع 2، إذا تناولت الأطعمة المناسبة وقمت بإجراء مقايضات النظام الغذائي اللازمة، وينتشر مرض السكري من النوع 2 على نطاق واسع ولكن أهم عوامل الخطر هي تخزين الدهون في البطن والنظام الغذائي والوزن، هذا يعني أن ما تأكله يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على ما إذا كنت ستصاب بالنوع 2 من مرض السكري وكيف تدير الحالة إذا كنت مصابًا به بالفعل.

الوقاية من مرض السكري من النوع 2

تلعب العادات الغذائية ووزن الجسم أدوارًا بلا منازع في مرض السكري من النوع 2، قالت Dr Pulde: "تحسين التغذية هو أهم شيء يمكنك القيام به للحفاظ على وزن صحي ومنع وعكس هذه الحالة:



"مرض السكري من النوع 2 يضعف تنظيم الجلوكوز وينتج ، بشكل شبه كامل ، عن التغذية ونمط الحياة.

"مقاومة الأنسولين تمنعه من توصيل الجلوكوز إلى خلايا الجسم ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ، وفي النهاية الإصابة بمرض السكري".

لا يسبب داء السكري أعراضًا مزعجة فقط ، مثل التعب واستخدام المرحاض مرات أكثر، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وضعف الدورة الدموية.\

وأضاف الدكتور بولدي: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى بتر الأطراف ، وضعف الكلى الذي يتطلب في نهاية المطاف غسيل الكلى ، وتدهور الرؤية وحتى العمى".

من أجل درء مرض السكري أو التحكم فيه إذا كنت مصابًا به بالفعل ، يجب عليك تغيير نظامك الغذائي.

قال الطبيب: "تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يجب أن يأكلوا الأطعمة التالية باعتدال".

أطعمة يجب الابتعاد عنها



-سمنة

الدهون المشبعة في منتجات الألبان ، مثل الزبدة ، ليست مفيدة لك.

تمنع هذه المنتجات الأنسولين من توصيل الجلوكوز إلى الخلايا ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري في النهاية.

قال الطبيب: "البدائل الصحية تشمل الأفوكادو والبطاطا والموز المهروس".

-زيوت غنية بالدهون المشبعة

تعتبر الزيوت الغنية بالدهون المشبعة مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند كابوسًا لمرض السكري.

تعتبر الأطعمة المصنعة عالية الدسم من العوامل الأساسية التي تساهم في مقاومة الأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري في النهاية.

جرب الطهي باستخدام المرق والصلصات منخفضة الصوديوم بدلاً من ذلك.

-الأطعمة السريعة

غالبًا ما يتم تحميل الأطعمة السريعة بالدهون والسكر والملح ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري.

ويمكنك تناول البرغر النباتي الذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ".

-المنتجات الحيوانية واللحوم المصنعة

تدعم الدراسات بقوة النتيجة التي تفيد بأن زيادة استهلاك أغذية الحيوانات ، وخاصة اللحوم المصنعة ، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.



قال الدكتور بولدي: "يمكن أن تتداخل نسبة الدهون العالية وبعض المواد الحافظة مع الأداء الطبيعي للأنسولين.

"هذا يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم ، ويؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري."



-الوجبات الخفيفة والمخبوزات المعبأة والمعالجة

تحتوي رقائق البطاطس والمقرمشات والبسكويت وغيرها من الوجبات الخفيفة المصنعة والمخبوزات على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح - ومنخفضة الفيتامينات والمعادن والألياف، وتساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم جنبًا إلى جنب مع مقاومة الأنسولين.



وأضاف الدكتور بولدي: "بالإضافة إلى ذلك ، فإن معالجة الأطعمة تزيد من كثافة السعرات الحرارية فيها عن طريق إزالة الماء والألياف، يحزمون الكثير من السعرات الحرارية في القليل من الطعام.



"إن تناول هذه الأطعمة بانتظام يربك إشارات الجوع لدينا ويفقدون القدرة على التوقف بشكل مناسب.



وبمرور الوقت يؤدي هذا إلى زيادة الوزن ، وهو عامل خطر معروف للإصابة بمرض السكري.



"للوقاية من مرض السكري وتحسينه ، استبدل هذه الأطعمة بنسخ قليلة الدهون وصحية من وجباتك الخفيفة المفضلة.



المصدر: express.