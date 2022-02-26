علامات الإنذار المبكر لمرض السكري من النوع 2

داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تدوم مدى الحياة ويمكن أن تفسح المجال لأمراض ثانوية إذا تركت دون علاج ، بمجرد تشخيص الحالة فإن الطريقة الوحيدة للعيش حياة صحية هي التحكم في مستوى السكر في الدم حيث لا يمكن علاج مرض السكري.

يمكن للمرء أن يؤخر بشكل كبير تطور مرض السكري من خلال التعرف على علامات الإصابة بمقدمات السكري.

مقدمات السكري أو داء السكري الحدودي هو حالة تتطور قبل أن يصاب الشخص بداء السكري من النوع 2، يتميز بضعف الصيام الجلوكوز أو عدم تحمل الجلوكوز، يكون مستوى السكر في الدم لدى مريض مقدمات السكري أعلى من المعدل الطبيعي ولكنه ليس مرتفعًا بما يكفي ليتم تصنيفه على أنه مرض السكري في هذه الحالة ، لا يزال البنكرياس ينتج كمية كافية من الأنسولين التي يحتاجها الجسم ، ولكنه أقل فعالية في إزالة السكر الزائد من مجرى الدم ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

"مرض السكري من الأمراض التي يسببها الأنسولين ، وهو هرمون طبيعي ينتجه الجسم، يساعد الأنسولين في نقل السكر (الجلوكوز) من مجرى الدم إلى الخلايا ، حيث يتم استخدامه كوقود، ترتفع مستويات السكر في الدم عندما أوضح الدكتور شاندان كومار ميشرا أن الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو عندما لا يستجيب للأنسولين كما ينبغي (وهي حالة تعرف باسم مقاومة الأنسولين)، يمكن أن تتطور مستويات السكر في الدم المرتفعة إلى مرحلة ما قبل السكري ومرض السكري بمرور الوقت.

بمجرد وصولك إلى مرحلة مقدمات السكري ، تزداد فرص الإصابة بمرض السكري إذا فشلت في إجراء التغييرات اللازمة على نمط حياتك ونظامك الغذائي. ليس هذا فقط ، يمكن أن يعرضك داء السكري من النوع 2 لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

فيما يلي عوامل الخطر وعلامات الإنذار المبكر لمرض السكري الذي يجب أن تعرفه:

عوامل الخطر لمقدمات السكري

يشارك الدكتور ميشرا أنه لا يزال غير معروف ما الذي يسبب مقدمات السكري. وأضاف: "ما هو واضح هو أن مرضى ما قبل السكري لم يعد بإمكانهم معالجة السكر (الجلوكوز) بشكل كافٍ. ونتيجة لذلك ، بدلاً من توفير الطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة الأخرى ، يتراكم السكر في الدم .

يوفر الطعام الذي نتناوله غالبية الجلوكوز في أجسامنا، يدخل السكر إلى مجرى الدم حيث يتم التمثيل الغذائي للطعام، والأنسولين ضروري لنقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم.

هناك عدة عوامل قد تعرض الشخص لخطر الإصابة بمقدمات السكري ، ولكن وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن بعض العوامل الرئيسية هي:

زيادة الوزن أو السمنة

تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري من النوع 2

الخمول البدني

تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية

ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم

متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض)

تاريخ سكري الحمل (سكري الحمل)

علامات التحذير من مقدمات السكري

علامات الإنذار المبكر لمقدمات السكري دقيقة للغاية ولا يلاحظها أحد لسنوات. علاوة على ذلك ، لا يطور كل شخص هذه العلامات. وفقًا لطب الغدد الصماء ، لا توجد عادة مؤشرات أو أعراض لمرض السكري، الجلد الداكن في مناطق معينة من الجسم هو أحد الأعراض المحتملة لمقدمات السكري، يمكن أن تتأثر كل من الرقبة والإبط والمرفقين والركبتين ومفاصل الأصابع. لذلك ، من المهم التحدث إلى طبيبك إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالحالة.

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية الأخرى لمرض السكري الحدي الذي قد نشهده في بعض الحالات:

العلامات الشائعة لمقدمات السكري

بقع الجلد الداكنة

الجلد الداكن هو العلامة الشائعة لمرض السكري، إن لون البشرة الداكنة أو لونين أغمق في مناطق مثل المرفقين والركبتين والمفاصل والرقبة والإبطين هي علامة طويلة على الإصابة بمقدمات السكري، سواد الجلد ناتج عن تكاثر خلايا الجلد بسبب ارتفاع مستويات الأنسولين.

إعياء

يمكن أن تبقيك كمية كافية من مستوى السكر في الدم في مجرى الدم نشيطًا طوال اليوم، ولكن عندما يكون مستوى السكر خارج نطاق السيطرة ، فقد يتسبب ذلك في إرهاق الشخص أو إرهاقه الشديد، حتى بعد النوم الجيد في الليل ، قد يشعر المرء بالتعب.

تقلبات الوزن

يمكن أن تكون زيادة الوزن أو فقدانه غير المبرر دون أي أسباب مؤشراً على ظهور مرض السكري الحدودي، إذا كنت تشهد تقلبًا في نظامك الغذائي ، فاستشر طبيبك بشأن ذلك.

كثرة التبول والعطش الشديد

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الجلوكوز في مجرى الدم إلى صعوبة طرد الكلى من الجسم، يتعين عليهم العمل لساعات إضافية مما يؤدي إلى الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر، كما أنه يجعل الشخص يشعر بالعطش أكثر.

التهيج والدوخة

الجفاف الناجم عن كثرة التبول يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار أو الدوخة، إلى جانب ذلك قد يؤدي التقلب في مستوى السكر في الدم أيضًا إلى تقلبات المزاج وصعوبة التركيز والتهيج.

إن تشخيصك بمقدمات السكري يعني أنك على بعد خطوة واحدة من الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب وقمت بإجراء تغييرات في روتينك ، فيمكنك بسهولة عكس الحالة أو إبطاء تقدمها إلى مرض السكري، قال الدكتور ميشرا إنه حتى لو كان مرض السكري متوارثًا في الأسرة ، فإن خيارات نمط الحياة الصحية يمكن أن تساعد في تجنب الإصابة بمقدمات السكري وتطوره إلى مرض السكري من النوع 2، وأوصى "بتناول أطعمة صحية ، وممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني الهوائي المعتدل أسبوعيًا (أو حوالي 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع) ، وفقدان الوزن الزائد ، والتحكم في ضغط الدم والكوليسترول ، والإقلاع عن التدخين والشرب ، وتناول الطعام اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة أو المجمدة لتجنب الإصابة بمقدمات السكري ".

المصدر: timesofindia.