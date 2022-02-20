انتبه.. تناول هذا النوع من الأرز يحميك من الإصابة بمرض السكري

الأرز البني هو أرز منزوع الدهن، ويساعد تناول الأرز البني في الحفاظ على قيمته الغذائية عالية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية والدهون وخالي من الغلوتين.

فوائد الأرز البني

1. يساعد على إنقاص الوزن

الأرز البني هو أحد الأطعمة الشهيرة التي تستخدم لفقدان الوزن، كما إنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ، لذا فإن اختيار الأطعمة الغنية بالألياف قد يساعدك على استهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام.

2. يتحكم في مستوى السكر في الدم

للسيطرة على نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي ، قم بتضمين الكربوهيدرات والدهون المنخفضة في نظامك الغذائي، الأرز البني هو الخيار الأفضل لذلك من المفيد التحكم في مستويات السكر في الدم لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، تشير الدراسات إلى أنه من خلال تناول ثلاث حصص يوميًا من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة تصل إلى 32٪. يحتوي الأرز البني على حمض الفيتيك والألياف والبوليفينول الأساسي الذي يساعد في إطلاق السكريات بشكل أبطأ ، مما يحافظ على صحتنا.

3. يساعد على الهضم

يعتبر الأرز البني عنصرًا أساسيًا مفيدًا يمكن إضافته بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي لتحسين الجهاز الهضمي، تساعد الألياف الموجودة في الأرز البني على تنظيم حركات الأمعاء والحفاظ على انتظام حركات الأمعاء، ولها نتائج ممتازة في علاج التهاب القولون والإمساك.