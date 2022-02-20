لمرضى السكري .. طريقة عمل شوربة الكرفس

الوجبات الغذائية مهمة جدا لمرضى السكري ويجب الأخذ في الاعتبار المكونات التي تتناولها يوميا حتى لا تعرض حياتك للخطر.
وصفات لمرضى السكري
ووفقا لموقع pinkvilla، نستعرض خلال التقرير التالي وصفة صحية للتحكم في السكري وضبط الوزن.
شوربة الكرفس لمرضى السكري
على الرغم من أن جميع أنواع حساء الكرفس لا تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ، إلا أن شوربة الكرفس أفضل الأنواع.
طريقة تحضير شوربة الكرفس
- في قدر كبيرة، سخني الزبدة حتى تصبح فقاعات.
- يضاف الثوم والزنجبيل والبصل ويقلب لمدة دقيقتين.
- نضيف الكرفس المفروم ونطهى لمدة 5 دقائق ثم نضيف مرق الدجاج.
- اتركه ينضج لمدة 10 دقائق حتى ينضج الكرفس.
- أضف الملح والفلفل والحليب إليها واخلطها.
- نرفع عن النار ونتركه يبرد قليلاً.
- يُهرس المزيج ثم يُعاد إلى المقلاة لإعادة تسخينه مع التقليب حتى يتجانس المزيج.
- وعاء ملء الحساء منخفض السعرات وغني بالعناصر الغذائية جاهز للتقديم.