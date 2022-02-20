لمرضى السكري .. طريقة عمل شوربة الكرفس

الوجبات الغذائية مهمة جدا لمرضى السكري ويجب الأخذ في الاعتبار المكونات التي تتناولها يوميا حتى لا تعرض حياتك للخطر.

وصفات لمرضى السكري

ووفقا لموقع pinkvilla، نستعرض خلال التقرير التالي وصفة صحية للتحكم في السكري وضبط الوزن.

شوربة الكرفس لمرضى السكري

على الرغم من أن جميع أنواع حساء الكرفس لا تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ، إلا أن شوربة الكرفس أفضل الأنواع.

طريقة تحضير شوربة الكرفس