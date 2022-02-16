نوع مُهمل من الخضراوات يحارب السكري ومشاكل الكبد .. تعرف عليه

فوائد صحية لتناول الفجل لصحتك لكنه على الرغم من ذلك من الخضراوات المهملة إليك أهم الفوائد الصحية لتناول الفجل وفقا لموقع “ parentinghealthybabies ”

1-مضاد للالتهابات



يتمتع الفجل بخصائصه المضادة للالتهابات. نظرًا لوجود الزنك فيه ، لذلك ترجع فائدته في التئام أي نوع من التورم أو الالتهاب.

2-يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية



الفجل فعال في تنظيم ضغط الدم ، وبالتالي فهو يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



3- يساعد في تقليل الكوليسترول الضار



الفجل مفيد أيضًا عندما يتعلق الأمر بخفض الكوليسترول السيئ.

4- يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري



بشكل عام ، تعتبر بذور الفجل مقاومة للأنسولين. وبالمثل ، يمنع الفجل أيضًا مرض السكري ويسيطر على مستوى السكر في الدم في الجسم.

5-ينظم وظائف الكبد



مليء بمضادات الأكسدة والألياف ، يساعد الفجل افي إزالة السموم من الكبد وتنظيم وظائفه. يمكن أن يساعد أيضًا في التئام تلف الكبد لأنه يحافظ على فحص مستويات البيليروبين .





6-يحسن التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء



نظرًا لأن فجل البطيخ غني بالألياف ، فإنه يحسن صحة الأمعاء ، ويساعد في الهضم ، ويعزز أنشطة التمثيل الغذائي في الجسم.

7-تقوية المناعة



يساعد الفجل في تحسين جهاز المناعة لديك ، حيث يحتوي على فيتامين سي والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى.

8-يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان



يحتوي الفجل على بعض العناصر المضادة للسرطان ، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات



9-يمنع حصوات الكلى ويساعد على نمو العظام



يساعد الفجل في منع حصوات الكلى. كما أنه يزيل السموم من الكلى ويساعد في تنظيم تدفق البول.