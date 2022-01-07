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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة|فوائد صحية لتناول الفجل الأبيض.. أعراض نقص فيتامين د

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

طرق فعالة للتخفيف من آلام المفاصل في الطقس البارد

يشتكي الكثير من الأشخاص من آلام المفاصل في فصل الشتاء. 

 وذلك لأن البرد  يوجه الدم بعيدًا عن الأطراف مما قد يسبب آلامًا في العضلات والمفاصل".

لكن هناك مايحافظ على درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء الطقس البارد 

أعراض نقص فيتامين د.. وطرق الحصول عليه

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى فقدان كثافة العظام وتصبح رقيقة جدًا مما قد يساهم في  هشاشة العظام  والكسور.

 من المهم معرفة ما إذا كنت تعاني من نقص لتقديم النصح لك حول كيفية زيادة مستويات فيتامين د ، إذا لزم الأمر.

5 طرق لتقليل مخاطر العيوب الخلقية للجنين

إذا كنتي تخططين للحمل ، فمن الطبيعي أن تعمل كل ما في وسعك للمساعدة أن يكون طفلك  بصحة جيدة كما ينبغي.

 على الرغم من عدم وجود طريقة للوقاية تمامًا من العيوب الخلقية أو المشكلات الصحية الأخرى ، يمكنك زيادة فرصك في إنجاب طفل سليم من خلال ما تفعله قبل الحمل وأثناءه.

فيما يلي 5 طرق للمساعدة في تقليل مخاطر التشوهات الخلقية والحصول على حمل أكثر صحة وفقا لpih health

4 فوائد صحية لتناول الفجل الأبيض لصحتك

فوائد عديدة لتناول الفجل الأبيض لصحتك  ويساعد  تناوله فى تعزيز صحة قلبك ، ومنع العيوب الخلقية ، وتحسين الهضم ، وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي. إليك الفوائد  الصحية لتناول الفجل الأبيض لصحتك

 

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