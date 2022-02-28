تغريدة على تويتر تهدد عرش الملياردير إيلون ماسك.. أعرف القصة

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تبحث في ما إذا كانت مبيعات الأسهم الأخيرة من قبل الرئيس التنفيذي لـ شركة تسلا إيلون ماسك وشقيقه كيمبال ماسك انتهكت قواعد التداول الداخلية للشركات.

ووفقًا للصحيفة، بدأ التحقيق العام الماضي بعد أن باع كيمبل أسهم شركة EV بقيمة 108 ملايين دولار، قبل يوم واحد من قيام ماسك باستطلاع آراء مستخدمي تويتر حول ما إذا كان يجب عليه التخلص من 10٪ من حصته في شركة تسلا.

وقال إيلون ماسك لصحيفة “فاينانشيال تايمز” في وقت سابق، إن كيمبال ماسك لم يكن على علم باستطلاع تويتر في وقت مبكر، وأضاف رئيس تسلا أن محاميه كانوا على علم بالاستطلاع.

فحص تصريحات ماسك العامة

وتتطلب التسوية السابقة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن يتم فحص تصريحات ماسك العامة حول الشؤون المالية للشركة وغيرها من القضايا من قبل المستشار القانوني لشركة تسلا.

وورد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات، أصدرت مذكرة استدعاء في 16 نوفمبر بعد عشرة أيام من استطلاع ماسك، للحصول على معلومات تتعلق ببعض البيانات المالية.

ويأتي التحقيق المحتمل وسط معركة ماسك المتصاعدة مع المنظم الأمريكي، الذي كان يتابع منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاملة تسلا للعمال.

وفي الأسبوع الماضي، اتهم ماسك لجنة الأوراق المالية والبورصات بمضايقته وشركته من خلال تحقيق مستمر.