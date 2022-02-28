الأهرام للدراسات: روسيا في حاجة إلى فهم طبيعة أدوات الصراع

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المفاوضات معقدة بين الجانبين الروسي والأوكراني، خاصة أنه سيكون هناك تنازلات، مؤكدا أن الدعم الأوروبي والأمريكي سينعكس على المفاوضات بشكل كبير.

وأضاف محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن الجانب الروسي سيتحدث عن قضايا هامة، تخص الجانب الأوكراني والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، والتي يرى أنها تشكل تهديدا لأمن روسيا القومي.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن روسيا في حاجة إلى تفهم لطبيعة أدوات إدارة الصراع، مؤكدا أن العمليات العسكرية الروسية لا تؤدي لتحقيق النتائج التي كان يتمناها المفوض الروسي.

وأشار محمد فايز فرحات إلى أن كل الأطراف في حاجة إلى مفاوضات لضمان الإستقرار الدولي.

https://web.facebook.com/dmctv/videos/672298437304670