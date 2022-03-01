انتعاش السياحة بالفيوم وإقبال كبير على شلالات وادي الريان.. شاهد

بدأت الأفواج السياحية تتزايد وتتوافد على المناطق السياحية بمحافظة الفيوم ، خلال موسم السياحة الشتوى الذى تشتهر به محافظة الفيوم ، لطبيعة الطقس الشتوى الذى تتمتع به المحافظة التى تعتبر واحة الفيوم ، حيث الشمس الدافئة وأنعدام سقوط الأمطار طوال العام .

وقد شهدت محمية وادي الريان التى تقع في الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة الفيوم، أقبالا شديدا من قبل الزائرين للمحافظة للتمتع بسحر الطبيعة .

يقول أحمد سيد محمد مهندس مدنى : يتكون وادي الريان من البحيرة العليا، والبحيرة السفلى، ومنطقة الشلالات التي تصل بين البحيرتين، ومنطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلى، ومنطقة جبل الريان وهي المنطقة المحيطة بالعيون، ومنطقة جبل المدورة التي تقع بالقرب من البحيرة السفلى.

ويضيف طارق محمود خبير سياحى بالفيوم : يتميز وادي الريان ببيئته الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياه نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة وكذلك الحفريات البحرية، كما تعتبر منطقة الشلالات من مناطق الرياضات البحرية المختلفة.. ويوجد بالمحمية 15 نوعاً من الحيوانات البرية أهمها (الغزال الأبيض - الغزال المصرى - ثعلب الفنك - ثعلب الرمل - الذئب) كما توجد بها عدة أنواع من الصقور .

ويقول الدكتور محمد سعد طبيب بشرى بالقاهرة : بأننى احرص أنا واسرتى لزيارة منطقة وادى الريان كل شهر للأستمتاع بالجو الرائع والهدوء الذى تتميز به المنطقة ، خاصة شلالات وادى الريان ، والكثبان الرملية ، والبحيرة المسحورة .

وتقول وفاء عدلى معلمة من القاهرة : أواظب على الحضور خلال فصل الشتار الى محمية وادى الريان ، ومعى ابنائى الذسن يمارسون رياضة التزحلق على الرمال ، وركوب الخيل والمراكب الشراعية ببحيرة وادى الريان من خلال الطبيعة الرائعة.

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