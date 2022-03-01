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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مياه الفيوم تنظم دورة تدريبيه حول كيفية التعامل مع برنامج dms

أثناء التدريب بالدورة
أثناء التدريب بالدورة

نفذت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية، دورة تدريبيه حول كيفية التعامل مع برنامج المكاتبات dms وذلك للعاملين فى مجال السكرتارية والارشفة داخل الشركة على مدار ثلاثة أيام متواصلة ، بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم

وأكد الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب أن البرنامج يهدف الى أرشفة المستندات الورقيه الواردة والصادرة من وإلى القطاعات المختلفه والجهات الخارجيه قبل وبعد اعتمادها من المسئولين مما يسهل الحصول على أي مستند بسهوله وتتبع كل الاجراءات والتأشيرات التى تمت على المستند او الطلب والاحتفاظ بصوره حيه بعد التوقيعات.


حاضر في الدورة، المهندسة جهاد عزالدين مدير عام النظم والمعلومات ، وعدد كبير من المتدربين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وبعض مديرى الادارت بالشركة .

 

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مياه الفيوم تعقد اختبارات المسار الوظيفي لترقية العاملين

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الفيوم دورة تدريبية التعامل برنامج

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