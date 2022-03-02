شاهد.. هل تستطيع فيراري 812 التغلب على BMW M5 CS في سباق تسارع؟

قام فريق carwow بتجميع احد افضل السيارات السيدان قدرة على وجه الأرض لسباق التسارع لتمثيل عالم سيارات السيدان الفائقة، مثل الإصدار المحدود من BMW M5 CS، والذي يرفع M5 إلى مستويات جديدة من الأداء، والمنافس الاخر هو السيارة الخارقة فيراري 812 وهي ممثلة السيارات الخارقة لدينا في سباق السحب عالي المخاطر.

هل تستطيع فيراري 812 التغلب على BMW M5 CS في سباق تسارع

تعد BMW M5 CS واحدة من أكثر الماكينات إثارة للإعجاب التي صنعتها BMW لقد رأينا صيغة CSمن قبل على سيارات BMWالأخرى ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتشرف فيها M5بهذه اللوحة، حيث تضيف المزيد من القوة وخفة الوزن، ويحسن التعليق والفرامل على الحلبة، والنتيجة هي سيارة سيدان فاخرة كاملة الحجم قادرة على إحراج السيارات الرياضية على المسار الصحيح.

هل تستطيع فيراري 812 التغلب على BMW M5 CS في سباق تسارع

تستخدم سيارة BMW M5 CS نسخة مطورة من محرك M5 Competition العادي V8مزدوج التوربو بسعة 4.4 لتر والذي ينتج 627 حصانًا (467 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 553 رطل قدم (750 نيوتن متر)، ويستخدم محرك M5 CSنفس ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي الموجود في M5 العادي، وتقول BMWأنها قادرة على التسارع من وضع الثبات حتى 60 ميل في الساعة خلال 3.0 ثانية فقط.

هل تستطيع فيراري 812 التغلب على BMW M5 CS في سباق تسارع

لتحدي BMW M5 CS الجديدة لدينا واحدة من أعظم سيارات فيراري على الإطلاق فيراري 812 سوبرفاست يتم تشغيل 812 Superfast بمحرك V12سعة 6.5 لتر ينتج 788 حصانًا (587 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 529 رطل قدم (717 نيوتن متر)، يتم توجيه كل هذه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات مما يعني أن الدفع يأتي بسعر أعلى، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات إلى 60 ميل/ساعة خلال 2.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 211 ميل في الساعة.