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تعليم

آداب حلوان تنظم ورشة مجانية عن فن المكياج السينمائي والمسرحي.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، ورشة عمل عملية “لفن المكياج السينمائي والمسرحي”، برعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح.

وأوضحت كلية الآداب أن ورشة “فن المكياج السينمائي والمسرحي” ورشة مجانية يمكن للجميع أن يحضر سواء كان من طلاب الكلية من جميع الاقسام وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين، ويقدم الورشة الدكتور محمد سعد – الاستاذ المساعد بقسم علوم المسرح بالكلية.

وتقام فعاليات ورشة “فن المكياج السينمائي والمسرحي”  فى قاعة 55 اليوم الاربعاء الموافق 2 مارس 2022 فى تمام الساعة 12 ظهرا.

جدير بالذكر انه قد نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بـ جامعة حلوان أمس حفل المواهب، فى الشعر والغناء والإنشاد الدينى من طلاب الجامعة.

يقوم الطلاب بعرض مواهبهم أمام الجمهور المشارك فى الحفل من طلبة الكليات المختلفة بحيث يكون هو الحكم ويتم عمل تصويت لاختيار الفائزين من خلال الصفحة الرسمية للأسرة، شارك فى إحياء حفل المواهب الفنان أحمد السيد نجم أراب أيدول، حيث قام بغناء أغنية أنا أبن مصر، بالاضافة إلى أغنية أم الدنيا مين، كما شارك أحد طلاب الجامعة بمشاركة الغناء مع نجم أراب أيدول .

وجاء حفل المواهب تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

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وقال الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة إن فكرة الحفل جاءت إيمانا من حرص واهتمام الأسرة بالمواهب الطلابية وتأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالموهوبين لذا سعت الاسرة إلى إقامة حفل المواهب لصقل وتنمية مهارات الطلاب.

التعليم العالي جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس كلية الاداب آداب حلوان علوم حلوان

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