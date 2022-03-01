شيف المشاهير: بدأت تعلم الطهي منذ صغري وأكلاتي نالت إعجاب الفنانين

الطبخ فن وذوق ونفَس وموهبة.. هكذا ترى الشيف غادة نوارة والتى تعتبر واحدة من أشهر شيف للعديد من الفنانين والمشاهير الذين استطاعت أن تنال ثقتهم من خلال أشهى الأكلات الشرقية والغربية.



تقول غادة نوارة :" بدأت علاقتي بالفنانين والمشاهير من خلال صداقتي مع بوسي شلبي التي استعانت بي في عدد من حفلاتها وقامت بعمل "ستوري" عن أكلاتي ومع اعجاب الفنانين الحاضرين بالأكل بدأوا في التعاون معي والآن أصبح معظم الفنانين والمشاهير عملاء لنا ومنهم على سبيل المثال الفنانة منى زكي، أحمد حلمي، هند صبري، أنغام، أصالة، كندة علوش، عمرو يوسف، هالة صدقي وماجدة ذكي ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، مي عمر، والمطربة أحلام وغيرهم".

وأضافت : بدأت تعلم فنون الطهي منذ صغري من خلال أمي وجدتي وأحببت المطبخ بشدة وكنت أفاجئ والدي كل يوم عند عودته من العمل بأكلة جديدة وبالتدريج بدأت أتقن الطبخ، وعندما التحقت بالجامعة زاد عشقي للطبخ وكنت أشتري بفلوس كتب الدراسة، كتب للطهي بدلاً منها، وبعد زواجي كنت أعمل أكلات للعائلة والأصدقاء الذين أبدوا جميعاً أعجابهم بالطعم واشادوا بالتميز والموهبة ولكن كان تركيزي في هذا الوقت على تربية الأولاد، ولقد كانت أسرتي أكبر داعم لي في مشواري."



ولأن الطبخ عند غادة هو نوع من أنواع الفن تنصح غادة نوارة السيدات أن يتعاملوا مع الطبخ على أنه لوحة فنيه.. تسر العين.. وتشتهيها النفس.. فتقول نوارة:" الأكلة الحلوة لازم تحرك الحواس وتمتعها من أول العين وحتى التذوق وقد اتخذت من ذلك وسيلة لإسعاد الناس.

