تراك بربري يعيد مروان بابلو إلى قائمة الأعلى مشاهدة بعد ساعات من طرحه | فيديو

طرح مغنى الراب “مروان بابلو” تراك “بربرى” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب بعد أكثر من عام على طرحه البوم “كنترول” ،الذى كان يشكل عودة “بابلو” من الاعتزال .

وتكمن تراك “بربري” من دخول قائمة الأعلى مشاهدة واحتل التريند الـ ٦ بعد ساعات قليلة من طرحه وتخطى حاجز الـ 200 الف مشاهدة .

كلمات تراك بربري

سايق الألماني لا أبالي .. تكلكعو أسلكم بالألى

بتضطروني أديكم العالي .. ياللي بتت بلدك دعيالي

عارف إنك صورم و اناني .. نفسك تطلع تيجي في مكاني

بس أنا في الساحة همجي و بربرى ..متجيش عالسكة متجيش قدامي

البوم كنترول

وفى يناير عام 2021 طرح بابلو كليب “غابة” تمهيدا لعودته مرة اخرى للراب ومن ثم اطلق البوم “كنترول”.

وضم الألبوم ،5 أغنيات منها أغنيته الناجحة الأخيرة التي صورها على طريقة الفيديو كليب «غابة».

يضم الألبوم أغنيات هي (دون، أتاري، الحب فين، كنترول).

وحقق كليب غابة اكثر من 21 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر قناة بابلو الرسمية باليوتيوب ،وتصدر اسم مروان بابلو جميع منصات التواصل الاجتماعي.

كانت عودة بابلو للغناء من أهم الموضوعات التي تداولها رواد السوشيال ميديا، خاصة أنه ظهر في ظل تصدر خلافات زملائه في الراب سين، وتبادلهم للسباب فيما يعرف بـ"الدس".