عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل 74 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

صدى البلد

شهدت الحصيلة اليومية لفيروس كورونا بالجزائر انخفاضًا جديدا، حيث سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 74 إصابة جديدة، 4 حالات وفاة، فيما تماثل 70 مريضا للشفاء.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 265 ألفا و10 حالات، من بينها 74 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 177 ألفا و583 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و840 حالة ، فيما يتواجد حاليا 13 مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن 29 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 17 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ولايتان 10 حالات فما فوق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

زيادة في 10 أنواع.. الشرقية للدخان تعلن ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية|فيديو

ترشيحاتنا

هل ظهور أسفل الظهر يبطل الصلاة ؟

فاروق جعفر: تفاوضنا مع مهند لاشين.. وكارتيرون أسهمه بدأت في الهبوط

زاخاروفا: روسيا سترد على طرد 12 من دبلوماسييها لدى الأمم المتحدة

تقرير: منطقة غرب البلقان بؤرة ساخنة لتهريب الأسلحة إلى الاتحاد الأوروبي

أوبك بلس تقيم أوضاع السوق النفطية في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الخام

مصادر أمريكية: واشنطن تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ