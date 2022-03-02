الجزائر تسجل 74 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت الحصيلة اليومية لفيروس كورونا بالجزائر انخفاضًا جديدا، حيث سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 74 إصابة جديدة، 4 حالات وفاة، فيما تماثل 70 مريضا للشفاء.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 265 ألفا و10 حالات، من بينها 74 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 177 ألفا و583 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و840 حالة ، فيما يتواجد حاليا 13 مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن 29 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 17 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ولايتان 10 حالات فما فوق.