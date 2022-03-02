عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نادين نسيب نجيم بإطلالة على غلاف مجلة فرنسية شهيرة

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة  نادين نسيب نجيم متابعيها صورًا من آخر جلسة تصوير خضعت لها على غلاف مجلة فوج الفرنسية.

نادين نسيب نجيم نشرت الصور عبر حسابها  الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات .

إطلالة نادين نسيب نجيم

اختارت نادين نسيب نجيم توب باللون الأسود وعليه بنطال واسع بنفس اللون بقصة مميزة من الأسفل، وقامت بإرتداء بالطوا طويل من الجلد باللون الأسود يتوسطه حزام بنفس اللون، مع حذاء جذاب للغاية، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة .
 

لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

شعر كيرلي.. سمر يسري تتألق في إطلالة مميزة | شاهد

 

وظهرت نادين نسيب نجيم، بتسريحة انسيابية ناعمة، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 

نادين نسيب نجيم

ولم تضع نادين  نسيب نجيم الماكياج؛ واختارت وضع الماسكرا والآي لاينر والسموكي أيرز بألوان آي شادو ناعمة مع أحمر شفاه باللون النبيتي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة، وقامت بإختيار طلاء أظافر باللون النبيتي.

ولم تتكلف  نادين نسيب نجيم إطلالتها في ارتداء الإكسسوارت؛ فقد إختيار قرطين وكوية ناعم بالون الفضي ، مع خاتم انيق باللون الأسود ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.

 

حياة نادين نسيب نجيم

 

ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.

 

مسيرة نادين نسيب نجيم

 

درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.


ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.


وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب نجيم حياة نادين نسيب نجيم مسيرة نادين نسيب نجيم اخبار نجوم الخليج صور مشاهير انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

موضوعات متعلقة

يلي ما بيتطور بيرجع لورا.. نادين نسيب نجيم ترد على عابد فهد

نادين نجيم تهنئ الكويت بعيدها الوطني

سيلفي داخل السيارة.. نادين نسيب نجيم تتألق باللون الأصفر

في عيد ميلاد نادين نجيم.. تعرف على عدد أولادها ومحطاتها الفنية

ترشيحاتنا

رسميًا.. بايدن يعلن إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام الطيران الروسي

كاتب صحفي: بوتين منح الغرب فرصة لـ «شيطنة روسيا» |فيديو

بايدن أمام الكونجرس: بوتين بات معزولا عن العالم.. والعقوبات ستضعف الجيش الروسي لعقود

من بينهم نجم الزمالك.. مدرب الأهلي يختار أفضل 3 حراس في قارة إفريقيا

بايدن في خطاب «حال الاتحاد»: روسيا رفضت الحلول الدبلوماسية وكانت تخطط للحرب

فورين بوليسي: النزاع الروسي الأوكراني يُنذر بأزمة طاقة على غرار صدمة النفط في 1973

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ