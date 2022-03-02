نادين نسيب نجيم بإطلالة على غلاف مجلة فرنسية شهيرة

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها صورًا من آخر جلسة تصوير خضعت لها على غلاف مجلة فوج الفرنسية.

نادين نسيب نجيم نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات .

إطلالة نادين نسيب نجيم

اختارت نادين نسيب نجيم توب باللون الأسود وعليه بنطال واسع بنفس اللون بقصة مميزة من الأسفل، وقامت بإرتداء بالطوا طويل من الجلد باللون الأسود يتوسطه حزام بنفس اللون، مع حذاء جذاب للغاية، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة .



وظهرت نادين نسيب نجيم، بتسريحة انسيابية ناعمة، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



نادين نسيب نجيم

ولم تضع نادين نسيب نجيم الماكياج؛ واختارت وضع الماسكرا والآي لاينر والسموكي أيرز بألوان آي شادو ناعمة مع أحمر شفاه باللون النبيتي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة، وقامت بإختيار طلاء أظافر باللون النبيتي.



ولم تتكلف نادين نسيب نجيم إطلالتها في ارتداء الإكسسوارت؛ فقد إختيار قرطين وكوية ناعم بالون الفضي ، مع خاتم انيق باللون الأسود ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.

حياة نادين نسيب نجيم

ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.

مسيرة نادين نسيب نجيم

درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.



ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.



وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.