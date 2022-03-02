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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل استلامه جائزة بـ 10 ملايين دولار.. وفاة رجل بطريقة مأساوية غريبة

قبل استلامه جائزة
قبل استلامه جائزة بـ 10 ملايين دولار.وفاة رجل بطريقة مأساوية

بشكل مأساوي وغريب ومفاجيء توفي رجل يبلغ من العمر 59 عاماً قبل استلامه  جائزة مالية قدرها 7.9 مليون جنيه إسترليني وهو ما يساوي تقريبا 10 ملايين دولار، و165 مليون جنيه مصرياً. 

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لقي أندرو جيل مصرعه بعدما سقط من على درج بمنزل أحد أصدقائه مما تسبب ذلك بكسر رقبته ووفاته بعد ذلك بأيام، حسبما ذكرت صحيفة «الديلي ريكود». 

وبعد مرور أيام بسيطة تفاجئت ليزا ابنة الراحل وهي أم لثلاثة أطفال بوصول مغلف لمنزلها الواقع في شمال لاناركشاير.

وكانت الصدمة بالنسبة لليزا أنها اكتشفت فوز والدها إلى جانب شخص آخر بالجائزة الكبرى ليانصيب البريد والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.

الراحل الفائز أندرو جيل

واعتبرت ليزا الجائزة بمثابة الهدية الأخيرة من والدها، معلقةً: «أشعر بالحزن لأن والدي ليس هنا للاستمتاع بهذا المبلغ الكبير من المال». 

وأشارت الابنة المصدومة: «لم نقرر بعد ماذا سنفعل بهذا المبلغ، لكن من المرجح أننا سنقضي عطلة في فلوريدا، هذا هو المكان الذي تزوجنا فيه ولدي الكثير من الذكريات الرائعة مع والدي». 

واكتشفت ليزا الآن أن والدها تلقى 8092 جنيهًا إسترلينياً من الجائزة الكبرى البالغة 7.9 مليون جنيه إسترليني التي فاز بها الرمز البريدي.

 

الجائزة الكبرى فلوريدا جائزة مالية أندرو جيل كسر رقبته لمنزلها

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