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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام | «الجريمة» يقترب من المليون الـ 30.. وزيكو يلاحقه

فيلم الجريمة
فيلم الجريمة

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شديدة على الإيرادات في الفترة الحالية بين 8 أفلام، هي: "فيلم الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وتماسيح النيل وقمر 14 وحامل اللقب ومعالي ماما و11.11”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش الفني.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلمي 11.11 ومعالي ماما.

فيلم الجريمة

حقق فيلم “الجريمة” إيرادات بلغت قيمتها 29 مليوناً و754 ألفاً و633 جنيهًا ليحتل المركز الأول.

فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وتأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم من أجل زيكو

وجاء في المركز الثاني فيلم “من أجل زيكو” والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 25 مليوناً و994 ألفاً و316 جنيهاً.

الفيلم يقوم ببطولته كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي ومحمود حافظ وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

فيلم حامل اللقب 

بينما حل في المركز الثالث فيلم "حامل اللقب" والذي بلغ إجمالي إيرادات حتى الآن 8 ملايين و229 ألفاً و851 جنيهًا.

فيلم حامل اللقب يقوم ببطولته كل من هشام ماجد في أول بطولة بمفرده بعيدا عن شيكو ويشاركه أيضا دينا الشربيني.

فيلم الكاهن

وحقق فيلم “الكاهن” إيرادات بلغت قيمتها 3 ملايين و750 ألفاً و360 جنيها ليحتل المركز الرابع.

وفيلم “الكاهن” يقوم ببطولته إياد نصار ودرة وجمال سليمان وحسين فهمى وإخراج عثمان ابو لبن.

فيلم تماسيح النيل 

فيما حقق فيلم “تماسيح النيل” إيرادات بلغت قيمتها 2 مليون و657 ألفاً و770 جنيهاً ليحتل المركز الخامس.

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

فيلم قمر 14

وحقق فيلم “قمر 14” إيرادات بلغت قيمتها 2 مليون و451 ألفاً و384 جنيهاً ليحتل بذلك المركز السادس.

والفيلم يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوى وشيرين رضا ومى الغيطى وأحمد مالك وأحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وغادة عادل وخالد انور وإخراج هادى الباجورى.

فيلم 11.11

بينما جاء في المركز السابع فيلم "11.11" حيث حقق إيرادات إجمالية حتى الآن بلغت قيمتها مليوناً و609 آلاف و500 جنيه.

فيلم"11.11" يقوم ببطولته كل من غادة عادل وإياد نصار وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

فيلم معالي ماما 

أما فيلم"معالي ماما" حل في المركز الثامن ليحقق إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 217 ألفاً و772 جنيهًا.

فيلم "معالي ماما" يقوم ببطولته كل من بشرى ومحمود الليثي وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

الجريمة الكاهن تماسيح النيل قمر 14 حامل اللقب معالي ماما

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