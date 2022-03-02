نائب بالشيوخ: عودة أبناء مصر من أوكرانيا تعكس حرص السيسي على حياة المواطن المصري

ثمّن النائب عبده ابو عايشة عضو مجلس الشيوخ ،جهود القيادة السياسية والحكومة في الحفاظ على أبنائها في الخارج وتيسير عودة المصريين من أوكرانيا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بتسيير رحلة مصر للطيران إلى مطار بوخارست وعودة ١٧٥ مواطنا مصريا من المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم من أوكرانيا.

وأكد أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مصر العظيمة تحمي أبناءها وتعيدهم إلى أحضانها، ولا تترك أولادها للشدائد، ولا تهمل أمنهم وسلامتهم، فمنذ الوهلة الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهي تتابع الحركة بدقة وسرعة عالية بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والتي تؤكد حرص الدولة على الحفاظ على كافة أبنائها سواء في الداخل والخارج، وأن حياة المصريين غالية الثمن.

وقال عضو مجلس الشيوخ ، إن عودة الطلاب المصريين إلى المحروسة وفي أحضان أسرهم تؤكد حرص وزارة الهجرة والأجهزة التنفيذية التي تحركت سريعا لعودة كل العالقين جراء الصراع القائم وأن الرئيس السيسي يضع حياة المواطن المصرى وأمنه وكرامته فوق كل الاعتبارات.

ودعا النائب عبده ابو عايشه ،إلى ضرورة استمرار جهود الدولة لاستكمال إجلاء باقي المصريين في أوكرانيا، وكذلك الحفاظ على مستقيل العائدين خصوصا من أبنائنا الطلاب وتسهيل الجامعات والكليات وإجراءات استكمال دراستهم بمصر.