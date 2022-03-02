العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد.. صور

ظهرت تسريبات قوية من المصنع لسيارة فيراري الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ فيراري لكن التسرب الهائل لم يكن له أي عواقب على طريقة عمل الشركة الإيطالية.

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد

شوهدت أول سيارة دفع رباعي تحمل شعار الحصان الجامح في شمال أوروبا بملابس مموهة بالكامل، حيث يحتوي النموذج الأولي الذي تم رصده من خلال العدسات التجسسية على بعض من أكبر رؤوس العادم التي رأيناها على الإطلاق، ولن تكون سيارة الدفع الرباعي الجديدة عادية لأن الخلوص الأرضي ليس أعلى بكثير مقارنة بالسيارات العادية. لدرجة أن Purosangue تبدو مثل هاتشباك كبيرة الحجم وهو أمر جيد على الأرجح.

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد

بدا أن سائق الاختبار يتمتع ببعض المرح في ذلك اليوم حيث يمكن رؤية السيارة في بعض لقطات التجسس التي تظهر طبيعتها السعيدة.

ستكون Purosangue نموذجًا جديدًا تمامًا هايبر هاتشباك" " كما تحب الشركة أن تسميها من خلال الركوب على منصة أمامية مختلفة بمحرك وسطي تم تطويرها من الألف إلى الياء مع المقاعد الخلفية القابلة للاستخدام بشكل صحيح، والتعليق الهوائي، والدفع الرباعي، والقوة الهجينة.

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد

لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كانت هناك مساحة كافية في حجرة المحرك للمحرك الرائع V12 أم أن سيارات الدفع الرباعي ستعتمد فقط على محركات V6 و V8.

تعهدت العلامة الإيطالية الأسطورية بأن تكون Purosangue أكثر سيارات الدفع الرباعي إثارة للقيادة في فئتها وستستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض، حيث وعدت "بإمكانية الوصول الثورية والراحة المتطورة"، إلى جانب "أعلى خرج للطاقة بالإضافة إلى محرك كهربائي" للإعداد الهجين.

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد

على الرغم من أنها تبدو مثل Maserati Levante في الأيام الأولى من الاختبار، فإن Purosangue ستكون منتجًا بالكامل من فيراري، ومن المتوقع أن تقدم نظام PHEV بمدى أكبر بكثير من 296 GTB و SF90 مع بطارياتهما الصغيرة.

أكدت شركة Ferrariأن Purosangueستدخل حيز الإنتاج في عام 2022، وسيكون العرض العالمي الأول في الأشهر المقبلة، ولن يتم إجراء عمليات التسليم الأولى للعملاء حتى وقت لاحق في عام 2023.