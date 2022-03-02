عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد.. صور

العدسات التجسسية
العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد

ظهرت تسريبات قوية من المصنع لسيارة فيراري الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ فيراري لكن التسرب الهائل لم يكن له أي عواقب على طريقة عمل الشركة الإيطالية.

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد

شوهدت أول سيارة دفع رباعي تحمل شعار الحصان الجامح في شمال أوروبا بملابس مموهة بالكامل، حيث يحتوي النموذج الأولي الذي تم رصده من خلال العدسات التجسسية على بعض من أكبر رؤوس العادم التي رأيناها على الإطلاق، ولن تكون سيارة الدفع الرباعي الجديدة عادية لأن الخلوص الأرضي ليس أعلى بكثير مقارنة بالسيارات العادية. لدرجة أن Purosangue  تبدو مثل هاتشباك كبيرة الحجم وهو أمر جيد على الأرجح. 

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد

بدا أن سائق الاختبار يتمتع ببعض المرح في ذلك اليوم حيث يمكن رؤية السيارة في بعض لقطات التجسس التي تظهر طبيعتها السعيدة.

ستكون Purosangue  نموذجًا جديدًا تمامًا هايبر هاتشباك" " كما تحب الشركة أن تسميها من خلال الركوب على منصة أمامية مختلفة بمحرك وسطي تم تطويرها من الألف إلى الياء مع المقاعد الخلفية القابلة للاستخدام بشكل صحيح، والتعليق الهوائي، والدفع الرباعي، والقوة الهجينة. 

 

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد

لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كانت هناك مساحة كافية في حجرة المحرك للمحرك الرائع V12  أم أن سيارات الدفع الرباعي ستعتمد فقط على محركات V6 و V8.

تعهدت العلامة الإيطالية الأسطورية بأن تكون Purosangue أكثر سيارات الدفع الرباعي إثارة للقيادة في فئتها وستستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض، حيث وعدت "بإمكانية الوصول الثورية والراحة المتطورة"، إلى جانب "أعلى خرج للطاقة بالإضافة إلى محرك كهربائي" للإعداد الهجين.

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد

على الرغم من أنها تبدو مثل Maserati Levante في الأيام الأولى من الاختبار، فإن Purosangue  ستكون منتجًا بالكامل من فيراري، ومن المتوقع أن تقدم نظام PHEV بمدى أكبر بكثير من 296 GTB و SF90 مع بطارياتهما الصغيرة.

أكدت شركة Ferrariأن Purosangueستدخل حيز الإنتاج في عام 2022، وسيكون العرض العالمي الأول في الأشهر المقبلة، ولن يتم إجراء عمليات التسليم الأولى للعملاء حتى وقت لاحق في عام 2023.

العدسات التجسسية ترصد سيارة فيراري بوروسانجوي بتمويه جديد
تسريبات فيراري اوروبا هاتشباك Purosangue

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطني لأبقى قويًا ياهداف»

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

الإسكان: وضع اشتراطات تخطيطية لخفض معدل البناء بالقاهرة بنسبة 50%

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

فولكس فاجن بولو وتايجو تحصلان على خمس نجوم في مجال السلامة.. صور

فولفو تخطط لبناء خمسة سيارات كهربائية في المستقبل.. صور

شاهد.. هل تستطيع فيراري 812 التغلب على BMW M5 CS في سباق تسارع؟

سعر ومواصفات سيارة BMW 2 Series Coupe  موديل 2022.. صور

رئيس بوجاتي يؤكد ان تشيرون القادمة ستكون كهربائية بالكامل.. صور

شركة سيارات السباق KTM تقدم سيارة خارقة بقوة 600 حصان.. صور

بعد طول انتظار.. نيسان Z تدخل مرحلة الإنتاج في 2023 | صور

سعر ومواصفات سيارة بيجو 301 موديل 2022 | صور

ترشيحاتنا

مندوب مصر: نرفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج النظام الدولي.. فيديو

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

أوكرانيا تجدد أحلامها بالانضمام للاتحاد الأوروبي.. هل يوافق الغرب أم يخشي روسيا؟

أسعار السجائر الأجنبية والمحلية قبل وبعد الزيادة.. تعرف عليها

ابن مصر| يعمل على اكتشاف مذهل.. حكاية تميز لباحث الفيزياء النووية نسيم مجدي في أمريكا.. فيديو وصور

3 سيناريوهات لصعود الأهلي في دوري الأبطال.. وموسيماني يخطط لتفادي النتائج السلبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديو

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

دعا لها بالتوفيق.. سبب انفصال منة عرفة وزوجها للمرة الثانية|فيديو

لقاح مصري.. تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى تصنيع لقاح "إيجي فاكس"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ