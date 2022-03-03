Polestar O2 منافس جديد مرتقب يهدد سيطرة تسلا روديستر.. صور

كشفت Polestar عن مفهوم O2 الجديد كسيارة رودستر كهربائية مذهلة تبني مستقبل العلامة التجارية، ويقول الرئيس توماس إنجينلات إنه سيكون من "غير المعقول" عدم الدفع بها لمرحلة الإنتاج في المستقبل.

يعتمد منافس Tesla Roadster المحتمل على نسخة معدلة من بنية الألمنيوم التي طورتها قاعدة Polestar الهندسية في المملكة المتحدة في وارويكشاير لصالون Polestar 5 الرياضية المرتقب والتي قالت الشركة سابقًا إنها تقدم "مستويات فائقة من صلابة الجسم.

Polestar O2 الجديدة منافس جديد مرتقب يهدد سيطرة تسلا روديستر

تأخذ O2 إشارات التصميم من مفهوم Precept الذي استعرض Polestar 5 موديل 2024 وقالت Ingenlath إنه تم تطويرها بهدفين: زيادة تعزيز صورة العلامة التجارية باعتبارها "علامة تجارية رياضية فاخرة"، ودفع التنمية الداخلية.

قال إنجينلات: "إن الطاقة والرؤية التي يجلبانها إلى الشركة تقودنا بالتأكيد لقد جعلنا المبدأ حقيقة مع Polestar 5وهذه نتيجة جرأتنا على الخروج بهذه الرؤية."

Polestar O2 الجديدة منافس جديد مرتقب يهدد سيطرة تسلا روديستر

ورداً على سؤال من مجلة Autocar عما إذا كان O2 سيؤدي إلى إصدار إنتاج قال Ingenlath من التعبئة والتغليف وكيفية تصنيعها، ومن الممكن وضع مثل هذه السيارة في الإنتاج" وأضاف: "سياراتنا النموذجية تولد روح الواقعية والملموسة"، وذلك على الرغم من إصراره على عدم وجود خطط ثابتة بخلاف Polestar 3 SUV الكبيرة القادمة و 4 SUV المتوسطة و 5 إلا أنه أضاف: "ما بعد عام 2025 سيخبرنا المستقبل، لقد وضعنا حلمًا هنا بالتأكيد، وسنكون غير مسؤولين للغاية إذا لم نفعل كل ما هو ممكن لنعيش أحلامنا بالفعل ونجعلها حقيقة ".

Polestar O2 الجديدة منافس جديد مرتقب يهدد سيطرة تسلا روديستر

لم تصدر Polestar بعد التفاصيل الفنية الكاملة لـO2، لكن السيارة ستستخدم مجموعة نقل الحركة ذات الأداء التي ظهرت في Precept ، حيث سيتميز O2 بسقف ثابت أقصر بكثير من الطراز السابق، حيث يبلغ طوله 4600 مم، مع تقلص قاعدة العجلات بحوالي 400 مم، وسيتم تمكين ذلك عن طريق إزالة "مرآب القدم" وهو بئر في أرضية هيكل لوح التزلج في الطابق الخامس لزيادة مساحة الأرجل الخلفية - من المنصة. تدعي Polestar أن هذا سيسمح للنموذج بالحفاظ على صلابة عالية مما يضمن أنه يوفر معالجة وديناميكيات قوية.

Polestar O2 الجديدة منافس جديد مرتقب يهدد سيطرة تسلا روديستر

سيستخدم المفهوم الجديد عجلات 22 بوصة ويتميز بهيكل منحوت ديناميكيًا مصممًا لزيادة النطاق من خلال تحسين تدفق الهواء وتقليل الاضطرابات خلف السيارة.