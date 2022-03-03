رئيس مياه الفيوم يستعرض نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة



استعرض المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مع مسئولى الشركات المنفذة نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري داخل قرى مركزى اطسا ويوسف الصديق بحضور المهندس مجدى صبحى مستشار رئيس الشركة والمهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات.



وأشار عبدالجليل أنه جارى أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب داخل ٤٧ قرية بطول 160 كيلو بأقطار مواسير متنوعه هذا بجانب أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي داخل 12 قرية وتنفيذ خزان ورافع يادم غالب بقصر الباسل لتحسين وزيادة ضغوط مياه الشرب بمركز اطسا.



وأضاف عبد الجليل أن أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب داخل 19 قرية بمركز يوسف الصديق بطول 105 كيلو ونحو 6 قرى لتنفيذ أعمال المد والتدعيم لخطوط الصرف الصحي هذا بجانب تنفيذ عدد 2 خزان ورافع هما كحك بحرى وقصر الجبالى لتحسين ضغوط مياه الشرب كما تستهدف أعمال المبادرة الرئاسية إنشاء عدد 2 من محطات تنقية مياه الشرب الاولى بقحافة بطاقة تصميمية 43 ألف متر مكعب يوم والعزب الجديدة المرحلة الثالثة بطاقة تصميمية 120 ألف متر مكعب يوم وان مراحل التنفيذ والانشاء لكافة المشروعات تسير بخطى متقدمه وتحقيق معدلات مرضيه من نسب التنفيذ.