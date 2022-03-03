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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول 800 لاجئ أوكراني إلى الأراضي الفرنسية منذ بداية الهجوم الروسي

وزير الداخلية الفرنسية
وزير الداخلية الفرنسية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" أن فرنسا استقبلت على أراضيها حتى الآن 800 لاجئ أوكراني منذ بداية الهجوم الروسي على بلادهم.
وقال الوزير الفرنسي - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم /الخميس/ - إن في بعض من هؤلاء اللاجئين دخلوا الأراضي الفرنسية للعبور إلى أسبانيا أو أنجلترا.. موضحا أن فرنسا ستتحمل دورها بالكامل إزاء الترحيب باللاجئين الأوكرانيين.
وأضاف "دارمانان" أنه لا توجد جالية أوكرانية كبيرة في فرنسا حيث أن 17 الف أوكراني لديهم تصريح إقامة في البلاد ولكن هناك جالية كبيرة في أماكن أخرى بأوروبا.. موضحا أنه سيجتمع أسبوعيا بالمحافظين في فرنسا لتنظيم استقبال اللاجئين.
وأكد الوزير الفرنسي أنه لا يوجد فرق بين اللاجئين الأوكرانيين والآخرين حيث أن اللجوء حق دستوري وتدافع فرنسا عنه في أوروبا وفي أراضيها شريطة أن يكون مرتبطًا بحالة حرب أو اضطهاد. 
وأفاد بأنه سيتم الترحيب بكل من يأتي من أوكرانيا إلى أوروبا دون تمييز بين أصول اللاجئين الأوكرانيين. 
وكانت فرنسا قد ارسلت 33 طنا من المساعدات الإنسانية إلى بولندا لمساعدة الأوكرانيين، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين الماضي، كما سترسل شحنة أخرى محملة بأكثر من 30 طنا من المواد إلى مولدوفا في مطلع الأسبوع. 
يذكر أن توقعات الأمم المتحدة تشير إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لأزمة إنسانية "ذات أبعاد غير مسبوقة" في أوكرانيا، والتي من المرجح أن تؤدي إلى نزوح "أكثر من سبعة ملايين" شخص إذا استمر الهجوم الروسي.


 

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