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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Magic4 Pro.. هونر تكشف عن هاتف خارق بكاميرات ممتازة وشاحن فائق السرعة

هاتف هونر Magic4
هاتف هونر Magic4 Pro

كشفت شركة هونر Honor، عن مواصفات هاتفها الأحدث Magic4 Pro، والذي سيكون من بين أفضل أجهزة أندرويد الذكية للعام الحالي، حيث يمتاز بقدرات تصويرية خارقة مع تصميم يحاكي هاتف هواوي الرائد Mate 40 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر Magic4 Pro، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED بقياس 6.81 بوصة، وبدقة 1312×2848 بكسل، قادرة على ضبط معدل التحديث ديناميكيا من 1 هرتز إلى 120 هرتز، وتدعم معدل سطوع يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، وتقنية +HDR10 وألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

 

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هاتف هونر الرائد Magic4 Pro

وحصل هاتف هونر الرائد Magic4 Pro، على كاميرا خلفية مميزة بتصميم دائري الشكل، يطلق عليها اسم "Eye of Muse"، تضم ثلاث كاميرات خلفية مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 50 + 50 + 64 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

Honor Magic4 Pro
هاتف هونر الرائد Magic4 Pro

ويقدم هاتف هونر Magic 4 Pro، أداء ممتاز بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ويقترن بذاكر وصول عشوائي رام بسعة 8 و12 جيجابايت، وذاكر تخزين داخلية بسعة 256 و512 جيجابايت، ومعالج رسوميات Adreno 730.

ويمتاز هاتف هونر Magic 4 Pro، بدعم تقنية الشحن الخارقة SuperCharge بدقة 100 وات، والتي يمكنها شحن بطارية بقوة 4600 مللى أمبير سلكيا بالكامل في غضون 30 دقيقة، ولاسلكيا لمدة 15 دقيقة تكفي لشحن البطارية بنسبة 50٪.

ويعمل هاتف هونر Magic4 Pro، بواجهة المستخدم Magic UI 6.0 والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويمتاز الهاتف بدعم تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويتوفر هاتف Magic4 Pro بألوان الأزرق السماوي والذهبي والأبيض والأسود مع ظهر زجاجي، بالإضافة إلى إصدار ذو لون برتقالي بظهر جلدي نباتي، مقابل سعر حوالى 1099 يورو (أي ما يعاد 19 ألف و100 جنيه مصري).

Honor Magic4 Pro
هاتف هونر Magic4 Pro
هونر Magic4 Pro Honor هاتف هونر Mate 40 Pro

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