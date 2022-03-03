عقود خام الحديد تقفز بأكثر من 9% في بورصة داليان

ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد في بورصتي داليان وسنغافورة، خلال تداولات ، مدعومة بتزايد الآمال في تحسن الطلب على مكونات صناعة الصلب في الصين بعد تقارير عن تخفيف محتمل لقيود كوفيد-19 في أكبر منتج للصلب في العالم.

ارتفع عقد خام الحديد، الأكثر تداولًا تسليم مايو، في بورصة داليان للسلع الصينية بنسبة 9.7% إلى 818.50 يوان (129.54 دولارًا) للطن، ليتقدم لليوم الرابع على التوالي إلى أعلى مستوياته منذ 11 فبراير.

بينما في بورصة سنغافورة ، قفز خام الحديد لشهر أبريل بنسبة 8.9% إلى مستوى مرتفع بلغ 162.40 دولارا للطن .

أما عن السوق الفورية، تم تداول خام الحديد الأسترالي (تركيز 62%) المستورد إلى الصين عند 147.50 دولارًا للطن يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 14 فبراير، وفقًا لبيانات شركة ستيل هوم للاستشارات.

أيضاً ارتفع الملف المدرفل على الساخن - وهو الفولاذ المستخدم في هياكل السيارات والأجهزة المنزلية - في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 3% إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر.

كما زاد حديد التسليح للإنشاءات بنسبة 1.9% إلى أعلى مستوى له منذ 11 فبراير، وارتفع الفولاذ المقاوم للصدأ بنسبة 2.9%، أما عن فحم الكوك فقد صعد في داليان بنحو 3.8%.