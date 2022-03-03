بين هواوي والمصرية للاتصالات.. إنشاء مركز معلومات للقاهرة على غرار العاصمة الإدارية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هواوى العالمية لإنشاء أول نقطة تخزين لمحتوى الإنترنت "PoP" لها في مصر، وذلك في مركز البيانات الإقليمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات في القرية الذكية بالقاهرة.

وبموجب هذا التعاون تقوم شركة هواوى من خلال خدمات البنية التحتية وخدمات الربط المميزة التي توفرها الشركة المصرية للاتصالات، بتقديم أحدث التقنيات الخاصة بشبكات تقديم المحتوى بجانب توفير الاستجابة اللازمة لدعم التطبيقات الحديثة في عصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تفسح تلك الخطوة المجال نحو تقديم خدمات المحتوى بأعلى كفاءة ممكنة في مختلف المجالات مثل صناعة المحتوى والألعاب والتجارة الإلكترونية والتمويل والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

ويوفر مركز البيانات الجديد الخاص بالشركة المصرية للاتصالات والذى يعد الأحدث والأكثر تطورا، خدمات الاستضافة لنقطة التخزين الخاصة بشركة هواوى في مصر، وقد تم تصميم هذا المركز وفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية.

ويتصل مركز البيانات الدولي الجديد بمحطات الإنزال البحرية العشر الخاصة بالمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما يتيح له الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم والقدرة على تقديم الخدمات لجميع العملاء المحليين والدوليين من شركات وأفراد.

كذلك يتميز المركز بتقديم خدمات الاستضافة المعززة وتوفير مستويات أعلى من التعددية مع القدرة على التوسع لاستيعاب احتياجات الاستضافة المتزايدة، والتي ستساهم بشكل أكبر في تطوير خصائص الاستدامة وترشيد تكاليف الطاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن. حيث يستهدف المركز بإمكاناته المتميزة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الحوسبة السحابية والمؤسسات الحريصة على الحصول على أفضل خدمات مراكز البيانات الاستثنائية، التي تراعى أفضل معايير إدارة المخاطر وأقل زمن انتقال للبيانات وتصل مساحته التخزينية إلى 2000 راك.

أهمية الموقع الجغرافي لمصر

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر في قلب العالم كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات بالإضافة إلى البنية التحتية للكابلات البحرية التي تملكها والتي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تؤهلها لكى تكون مركزاً إقليمياً في صناعة مراكز البيانات، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على توطين صناعة مراكز البيانات التي تعد أحد أهم الصناعات الواعدة التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي.

كما قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إننا سعداء بالتعاون مع شركة هواوى لإنشاء أول نقطة تخزين لمحتوى الإنترنت لشركة هواوى العالمية في مصر.

وأضاف أن الاتفاقية تعمل على تعظيم فوائد توطين خدمات المحتوى القادمة من الصين بشكل أفضل من خلال الاستفادة من خدمات البنية التحتية المميزة للشركة المصرية للاتصالات ومنصة هواوى المتطورة لتقديم خدمات المحتوى.

تطوير منصة تقديم الخدمات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر، فينسنت سان، إن الشركة سعيدة بذاك التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، الأمر الذى يؤكد على الثقة في قدرتنا على تقديم أفضل الحلول الرائدة عالميًا.

وتابع: "ستعمل الشركتان سويا من أجل تطوير منصة تقديم خدمات المحتوى استنادًا إلى خبرتنا التي تمتد لنحو 20 عامًا في السوق المصري وسابقة أعمالنا على مستوى العالم. نحن على أتم استعداد لتقديم أفضل الخدمات في مجال الاتصالات من اجل دعم التنمية الاقتصادية اتساقا مع رؤية الحكومة المصرية نحو تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر".

الاتفاق بين الاتصالات وهواوى

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، إن هناك اتفاق بين وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وبين شركة هواواي، مشيرا أن هذا الاتفاق متواجد منذ بداية العاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف صبحي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاتفاق كان بين قطاع التكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وبين شركة هواوى الصينية، والهدف منه عملCenter Big Data "مركز معلومات كبير" بداخل القاهرة على غرار الـ Big Data بداخل العاصمة الإدارية.

مركز معلومات للقاهرة

وتابع: "لذلك كان الاتفاق أن يتم عمل الـ Center Big Data داخل القرية الذكية في مدينة 6 أكتوبر لتكون نقطة لتجميع كل أنشطة الأنترنت المتواجدة بالقاهرة".

وأشار أن Center Big Data التي ستكون في القرية الذكية ستستطيع أن تحمل 2000 راك وهو رقم ليس بصغير بهدف دعم التكنولوجيا المتواجدة في الدولة المصرية.

وأوضح خبير أمن المعلومان والتحول الرقمي، أن التكنولوجيا الآن في مصر تعتبر محور رئيسي يتم البناء عليها العديد من المشروعات منها مشاريع الرعاية الصحية.

مركز المعلومات العاصمة الإدارية

ولفت صبحي أن مركز المعلومات الذي يتم الآن في العاصمة الإدارية هو مركز معلومات تحت "تير 3"، بمعني أن مركز المعلومات يتم تقسيمة إلى معلومة من الـ "تير" وهي تعني إتاحة الخدمة بالشكل المناسب داخل مركز المعلومات، مشيرا أن الـ "تير 3" تعتبر هي الأعلى داخل مركز المعلومات، وتعتبر من أفضل التصاميم المتواجدة.

وأشار أن شركة هواوى تعتبر من أكبر الشركات المتواجدة في العالم والعاملة على أنظمة الاتصال والتكنولوجيا التي تعتمد عليها مركز المعلومات.