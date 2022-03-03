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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على أثرياء روس

عقوبات بريطانية على
عقوبات بريطانية على روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على أثرياء روس، كما أعلنت تجميد أوصولهم وومتلكاتهم.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، شملت  10 أفراد من شركتين للطاقة الروسية.

وقالت الوزارة إن العقوبات على موسكو لوقف انتهاكاتها لسيادة أوكرانيا.

يأتي ذلك، بعدنا  أعلن البيت الأبيض تفاصيل قائمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي تم فرضها ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، الأربعاء، منتقدًا بيلاروسيا لأنها "مكنت بوتين من غزو أوكرانيا".

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها يوم الأربعاء قيود جديدة تمتد لسياسات مراقبة الصادرات لتشمل بيلاروسيا، مما يمنع تحويل التكنولوجيا والبرمجيات إلى روسيا عبر البلاد، والتي تقول الإدارة إنها "ستحد بشدة من قدرة روسيا وبيلاروسيا على الحصول على المواد التي تحتاجها لدعم عدوانهما العسكري ضد أوكرانيا".
 

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