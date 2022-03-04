العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

يرحل الفنان وتبقى روحه.. يفنى جسده وتخلد اعماله، خاصة اذا كانت كوميدية لمست قلوب المشاهدين، وهو ما حققته الفنانة الراحلة سناء يونس اشهر عروس متمردة في المسرح، بدورها الشهير "فوزية" في مسرحية سك على بناتك بأفيهاتها المستمرة حتى الآن.

حلت منذ ساعات ذكرى ميلاد الفنانة سناء يونس التي ولدت في 3 مارس عام 1942، في مدينة الزقازيق



موهبة مبكرة



بدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة، وذلك خلال دراستها في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعملت بفرق المسرح الحر منذ شبابها.

امتلكت سناء يونس خفة ظل كانت تظهر بكل تلقائية، حتى أنها شاركت مع الكثير من عمالقة الفن، ورغم رحيلها، إلا أن أعمالها محفورة في تاريخ السينما والمسرح المصري والدراما التليفزيونية، ولاتزال إفيهاتها تتردد بين الأجيال المختلفة.



قصة حب وزواج سري



كانت لها قصة حب كبيرة مع الفنان محمود المليجي، وتزوجا بالفعل، إلا أنه اتفق معها على عدم إعلان خبر زواجهما حفاظا على مشاعر زوجته الأولى، وظلت في رعايته حتى وفاته، وهو ما كشفه الناقد الفني طارق الشناوي في مقال، كتب فيه: بعد رحيل المليجي أجريت مقابلة مع سناء يونس، شاركت فيه كل تفاصيل حياتها، ولكن قبل النشر اتصلت بي وطلبت مني أن لا أكتب أي شيء، حيث أنها لم ترغب أيضًا أن تكون مصدر إزعاج أو حزن لزوجته علوية جميل، لهذا رفضت إعلان هذا الزواج احتراما لمشاعر الفنانة علوية جميل، التي أحبها المليجي ولم يستطع إخبارها، كما أنها رفضت قبول ميراثه، حفاظا على عهدهما، وهو عدم اعلان زواجهما وفضلت الصمت على تلقيبها بعانس السينما المصرية على جرح مشاعر الزوجة الاولى للمليجي.

وقال الفنان سمير صبري في حديث له بالراديو، عكس ذلك، مؤكدًا أن المليجي تزوج سناء يونس فقط لمدة 3 أيام، وعندما علمت زوجته علوية أمرته بتطليقها وهو ما نفذه بالفعل، فكانت من أقصر الزيجات في الوسط الفني.



كيف تسببت في وفاة فؤاد المهندس؟



اكتشافها الحقيقي كان على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس، بعدما قدمت معه الكثير من المسرحيات الشهيرة، منها مسرحية سك على بناتك، هالة حبيبتي، وحالة حب، كما كونت سناء يونس مع أستاذها فؤاد المهندس ثنائى فنى أحبه الجمهور كثيراً، حيث كانت شخصية فوزية الابنة الكبرى فى مسرحية سك على بناتك من أشهر الشخصيات التى ارتبط بها وأحبها الملايين، بافيهاتها المميزة الكوميدية.

وفى حوار مع محمد ابن الفنان الكبير فؤاد المهندس، تحدث عن علاقة والده بتلميذته الفنانة سناء يونس، وقال: "كانت العلاقة بين الفنانة سناء يونس ووالدى قوية جدا، حيث كانت تعشق العمل معه، ودائمة السؤال عليه حتى قبل وفاتها"، وتحدث ابن فؤاد المهندس عن دور فوزية فى مسرحية سك على بناتك، الذى كان من أحد أهم أدوار الراحلة سناء يونس ومن أحد عوامل نجاح المسرحية قائلا: "لقد كان ضرب والدى للفنانة سناء يونس فى مشاهد المسرحية حقيقي، إلا أن الصوت كان أهم من الضرب، حيث كانت العصا بها 3 طبقات ومفرغة لإحداث هذا الصوت، كما كانت الفنانة القديرة ترتدى عازلاً حتى لا تشعر بالألم.

وأضاف: سناء يونس كانت الوحيدة التى تجعل والدى يضحك، حيث كان يعتز بها جداً، كما أنه تأثر جدا بوفاتها، وبالرغم أننا أخفينا عنه الخبر لفترة، إلا أنه علم ذلك، وكان هذا من أحد أسباب حزنه فى نهاية حياته ومن أسباب اكتئابه، ومن ثم وفاة عبدالمنعم مدبولى وأيضاً حريق شقته، حيث أدى ذلك إلى زهده فى الحياة وتسبب فى وفاته.