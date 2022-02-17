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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تزوجت سرًا من محمود المليجي .. المسيرة الفنية لـ سناء يونس |نوستالجيا

سناء يونس
سناء يونس

حُب الفنانة الراحلة سناء يونس للفن، بدأ من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وحصلت على العديد من الجوائز، أهمها جائزة أفضل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1992 عن دورها فى فيلم الفضيحة.

وولدت الفنانة سناء يونس فى 3 من مارس عام 1942 فى مدينة الزقازيق بالشرقية، وفى فترة شبابها عملت فى فرق المسرح الحر، وبدأت مشوارها الفني مع الفنان فؤاد المهندس فى مسرحيات "سك على بناتك"، "هالة حبيبتي"، "الأرنب الأسود".

وقدّمت أعمالاً سينمائية بشكل أكبر من المسرح والدراما التليفزيونية، وتجاوزت أعمالها الـ 40 فيلمًا، حيث كان آخر أفلامها من حيث تصويره "حرب إيطاليا" عام 2005، ومن أبرز أفلامها "جنون الشباب"، وإضراب الشحاتين، واوعي وشك، وجواز بقرار جمهورى.

واشتهرت قصة حب سناء يونس مع الفنان الراحل محمود المليجي واتفاقهما على الزواج، وظلت متزوجة منه حتي وفاته، وكشف الناقد الفني طارق الشناوى فى أحد حواراته أن سناء يونس صرحت له بأنه تزوجت سرًا منه، ولكنهما لم يرغبا فى إعلانه حرصًا على زوجته.

الفنانة الراحلة سناء يونس للفن كلية الاداب مهرجان الإسكندرية السينمائي سك علي بناتك محمود المليجى

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