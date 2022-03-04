كتب كلماتها حلاقه الخاص.. لمن غنى محمد عدوية «يا بنت السلطان»؟

أغنية «يا بنت السلطان»، التي غناها المطرب الشعبي محمد عدوية، التي لاقت ترحيب كبير من الجماهير، ومازلنا نهوى سماعها حتى الآن، الأغنية التي تشعر بفرحه عند سماعها، فهي مبهجة، تثير تساءل البعض، ما سر الأغنية، لمن غناها محمد عدوية؟

لمن غنى محمد عدوية أغنية يا بنت السلطان

لاقت أغنية «يا بنت السلطان»، إقبالاً كبيرًا لدى الجماهير، واستقبلها الجميع بحفاوة كبيرة، ووفقًا لتصريحات تليفزيونية له قال: « أنا عشت في جو راقي، وأنا مزاجنجي وكانوا يسموني السلطان أحمد عدوية، وأنا غنيت الأغنية دي لكل بنت وفتاة في مصر من بنات السلاطين والأمراء حتى بنات الغفير».

مؤلف «ياب بنت السلطان» كان حلاق

ألف أغنية بنت السلطان الشاعر الغنائي حسن عتمان، الذي كان الحلاق الخاص بالمطرب الشعبي محمد عدوية، الذي عرف موهبته في كتابة الأغاني بالصدفة، أثناء «الحلاقة»، حيث كانت تربطهما علاقة طيبة وتوطدت العلاقة بينهما وبعدها بدأ عتمان يعرض أغانيه على عدوية.

محمد عدوية

كلمات أغنية « يا بنت السلطان»

يا بنت السلطان

حني على الغلبان

الميه في إيديكي

وعدوية عطشان

يا بنت السلطان

حني على الغلبان

الميه في إيديكي

وعدوية عطشان

على كبري عباس

ماشيه وماشيه الناس

ماشيه تبص عليكي

يا فروته وأناناس

على كبري عباس

ماشيه وماشيه الناس

ماشيه تبص عليكي

يا فروته وأناناس

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر

على كبري عباس

ماشيه وماشيه الناس

ماشيه تبص عليكي

يا فروته وأناناس

على كبري عباس

ماشيه وماشيه الناس

ماشيه تبص عليكي

يا فروته وأناناس

على كبري عباس

ماشيه وماشيه الناس

ماشيه تبص عليكي

يا فروته وأناناس

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر

يابنت الغاليين مين في حلاوتك مين

ياللي جمالك فاكهه وكلامك فيتامين

يابنت الغاليين مين في حلاوتك مين

ياللي جمالك فاكهه وكلامك فيتامين

يابنت الغاليين مين في حلاوتك مين

ياللي جمالك فاكهه وكلامك فيتامين

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر

محسوبك عدوية بيحب اسكندريه

وكايرو دي بلدي والدول العربية

محسوبك عدوية بيحب اسكندريه

ومصر دي بلدي والدول العربية

ويا عيني على السويسية

والبورسعيدية

ويا عيني على الطنطاوية

وكمان المنصورية

ده أنا أموت في الشرقية

وأحب المحلاوية

يا عيني على الشرقاوية

وأحب المحلية

ده أنا أحب الطنطاوية

والصعيدة غالية عليا

يا عيني على الطنطاوية

والصعيدة غالية عليا

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر

اديني اديني أكتر

دي الميه في إيدك سكر