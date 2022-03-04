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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات الخليج .. طريقة عمل ملفوف السمبوسك

أكلات الخليج .. طريقة
أكلات الخليج .. طريقة عمل ملفوف السمبوسك

يعد ملفوف السمبوسك من أبرز أكلات الخليج الشهية التى تمتلك مذاقا لا مثيل له كما أنها من الأطباق غير التقليدية التى يمكن كسر روتين السفرة بها.

نقدم لكم طريقة عمل ملفوف السمبوسك بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير ملفوف السمبوسك
سمبوسك 

ربع كيلو لحمة مفرومة 

كوب جبن رومى مبشورة 

2 علبة زبادى 

2 ملعقة صلصة طماطم 

فلفل الوان

 بصلة مبشورة

 زبدة 

زيت

ملح 

فلفل 
طريقة عمل ملفوف السمبوسك
* فى طاسة على النار بها القليل من السمن ضعي اللحمة المفرومة مع البصل و الفلفل الألوان و يفرد ورق السمبوسك و يوضع فيه ملعقة من العصاج و يتم عمل الرول حتى نفاذ الكمية.

* يضرب كل من الزبادى و الصلصة ليصبح قوام واحد و يعجن على وش الرول و بعد ذلك توضع الجبنة الرومى و تدخل الفرن حتى النضج و يقدم ملفوف السمبوسك.

ملفوف السمبوسك طريقة عمل ملفوف السمبوسك أكلات الخليج نجلاء الشرشابي الشيف الشيف نجلاء الشرشابى

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