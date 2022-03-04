قبل غلق التصويت..إقبال تاريخي على انتخابات المهندسين في الإسكندرية

شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالاسكندرية اقبال فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت فى الساعة السابعة مساء اليوم وبدء عملية الفرز.

كما شهدت الانتخابات تأمينات مشددة واتباع الإجراءات الاحترازية واتباع العلامات الإرشادية بالتعاون مع المهندسين المتطوعين.

وكانت قد انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية فى العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة لاختيار رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية والنقيب العام ومقعد مكملين وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة داخل نادى المهندسين رسائل باشا.

وقال المهندس محمد فتح الباب ،رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات المرحلة الثانية وتقسيم اللجان إلى 32 لجنة انتخابية حسب تخصصات كل مهندس وتسهيل إجراءات التصويت .

واضاف أنه فى كل لجنة سيتم التصويت فى ثلاثة صناديق لاختيار ثلاثة مقاعد هما النقيب العام ورئيس نقابة الإسكندرية ومقعد مكملين، مؤكدا أن كافة اللجان تحت إشراف قضائى كامل.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 الف 544، ويفوز على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الحاصل على أعلى الأصوات .