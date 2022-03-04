ارتفاع أسعار بايك X5 موديل 2022 بالسوق المصري.. تفاصيل

ارتفعت اسعار النسخة بايك X5 موديل 2022 داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 21 الف جنيه، حيث تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تجعلها تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

ارتفاع اسعار بايك X5 موديل 2022 بالسوق المصري

مواصفات السيارة بايك X5 موديل 2022

ترتكز السيارة بايك X5 موديل 2022 على جنوط رياضية 18 بوصة، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود مع حواف فضية اللون، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، ومصابيح LED.

ارتفاع اسعار بايك X5 موديل 2022 بالسوق المصري

وجاءت بايك X5 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4480 مم للطول، وبعرض يبلغ 1837 مم، و 1680 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 388 لتر، بينما تضم من الداخل شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 9 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي.

ارتفاع اسعار بايك X5 موديل 2022 بالسوق المصري

وتحتوي السيارة على مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

ارتفاع اسعار بايك X5 موديل 2022 بالسوق المصري

وبهذه القدرات تتسارع السيارة بايك X5 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

ارتفاع اسعار بايك X5 موديل 2022 بالسوق المصري

أسعار السيارة بايك X5 موديل 2022 بالسوق المصري بعد الزيادة الأخيرة

تقدم السيارة بايك X5 موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 349 ألف جنيه بدلاً من 328 ألف جنيه.