فوائد غير متوقعة لتناول صفار البيض

يمتنع البعض عن تناول صفار البيض اعتقادا منهم بأنه يزيد الوزن، ويرفع من نسبة الكوليسترول، مما يؤثر على صحة القلب، وهو ما دفع الكثير عن التوقف من تناوله والاكتفاء بتناول البياض فقط، ولكن في السطور التالية سوف نوضح لكم أهم فوائد تناول صفار البيض.

فوائد تناول صفار البيض

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان صفار البيض يتكون من 48% من الماء، 17.5% من الصفار مكون من البروتين، ويتوفر الدهون بنسبة 32.6%، إضافةً إلى بعض المعادن، والفيتامينات.





وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان صفار البيض مفيد للغاية بعكس ما هو شائع فهي تعزز الشعور بالشبع عند تناولها، ومن أهم فوائد تناول صفار البيض ما يلي :



- يحتوي صفار البيض على أوميجا 3، تقلل من حدة التهابات الجسم، وتساهم في تحسن الذاكرة، وتقلل من تكون الجلطات.



- يحتوي صفار البيض على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومن أهمها B12، B6، و الفوليك اسيد.



- ويحتوي صفار البيض على نسبة قليلة من الكربوهيدرات، وهو ما يجعله مناسب من يتبعون حمية غذائية صحية.



فوائد تناول صفار البيض



- يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، والتي تحسن من أداء المرارة، مما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية التي تذوب في الدهون.



- وايضا تعمل مادة الكولين الموجودة في صفار البيض على تحسين المزاج، وتعزيز صحة الجهاز العصبي.



- يحتوي صفار البيض والبيض بشكل عام على الكوليسترول، ولكن الكوليسترول الجيد، والذي يساهم في رفع فيتامين د بالجسم.