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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق أقوى هواتفها بالأسواق الدولية.. سعر ومواصفات Xiaomi 12 و12 Pro

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 12 أكس

تستعد شركة شاومي، لإطلاق هواتف الذكية الرائدة Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro، إلى الأسواق الدولية والتي سيتم طرحهما بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستطرح شركة شاومي الإصدار العالمي من هاتف XIAOMI 12، في الأسواق الأوروبية مقابل سعر يبدأ من 900 يورو (أي ما يعادل 15 ألف و400 جنيه مصري)، بينما ستصل النسخة الدولية من طراز Xiaomi 12 Pro، بسعر 1099 يورو (أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري).

 

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مواصفات هاتف شاومي الرائد Xiaomi 12 Pro

أطلقت شاومي النسخة الصينية من هاتف Xiaomi 12 Pro، في شهر ديسمبر الماضي، بمواصفات مميزة من بينها شاشة بقياس 6.73 بوصة من نوع  AMOLED وتستخدم لوحة LTPO 2.0، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من1-120 هرتز، ودقة 1440 بكسل.

وجاء هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية بمستشعر من نوع IMX707 بدقة 50 + 50 + 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ويحزم بطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات.

ويتوفر الإصدار الصيني من Xiaomi 12 Pro مقابل سعر حوالى 740 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالي 11 ألف و 640 جنيه مصرى).

Xiaomi 12 Pro
مواصفات هاتف شاومي الرائد Xiaomi 12 Pro

 

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 12 

ويأتي الطراز الخاص بالأسواق الصينية من هاتف Xiaomi 12 ، بشاشة بقياس 6.28  بوصة من نوع  AMOLED التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، وبدقة  1080×2400 بكسل.

ويمتلك هاتف شاومي Xiaomi 12 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر من نوع IMX766 بدقة 50 + 13 + 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 وات.

ويبدأ سعر هاتف شاومي Xiaomi 12  من 740 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و140 جنيه مصرى)

Xiaomi 12
هاتف شاومي Xiaomi 12
شاومي Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro سعر ومواصفات سعر Xiaomi 12

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