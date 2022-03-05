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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محبة بعد عداوة.. لقطة طريفة بين كريستيان إيريكسن ولاعب نوريتش| فيديو

صدى البلد

شهدت مباراة نورويتش سيتي ضد برينتفورد، لقطة طريفة بين الدنماركي كريستيان إيركسن وبراندون ويليامز لاعب فريق الكناري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كارو رود، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.


وفي الدقيقة 40، ارتكب كريستيان إيريكسن لاعب برينتفورد خطأ مع براندون ويليامز لاعب وسط نورويتش، الذي شعر بالغضب بعد ارتكاب الخطأ، وكاد يدخل في شجار وبعدما وجد ويليامز أن مرتكب الخطأ هو كريستيان إيريكسن، قام بعناقه والضحك معه.

 

وقال إريكسن في تصريحاته عقب المباراة: "بإضافة الفوز لهذه المسألة، يصبح شعورا جيدا للغاية".

 

وأضاف: "لعبت 90 دقيقة، ومضى وقت طويل منذ أن فعلتها".

وأعلن نادى برينتفورد الإنجليزي تعاقده مع الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام وإنتر ميلان السابق لمدة 6 أشهر لنهاية الموسم مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

 

وغاب إريكسن منذ يونيو 2021 بعد سقوطه الشهير مع منتخب بلاده أمام فنلندا، ليرحل عن إنتر ميلان ثم يعود للمرة الأولى في مباراة رسمية السبت الماضي، قبل أن يحظى بمشاركته الأساسية الأولى اليوم.

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